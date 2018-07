Kaltinimai nužudžius du vyrus, o vėliau jų kūnus paslėpus, pareikšti G. M. ir V. T., pranešė prokuratūra. 2015-ųjų kovo pabaigoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl be žinios dingusio vyro. Pareigūnams besiaiškinant aplinkybes, praėjusių metų birželio mėnesio pabaigoje nustatyta, kad vyras nužudytas, o jo kūnas užkastas vieno privataus gyvenamojo namo kieme. Sulaikius du įtariamuosius jie papasakojo, kad išgertuvių metu susipyko su draugu, mirtinai jį sumušė ir kūną užkasė prie namo. Po kelių dienų kūną jie iškasė ir nuvežę išmetė į Nemuno upę. Tokiu būdu policijos pareigūnams ir prokurorams besiaiškinat prie gyvenamojo namo rasto užkasto Kauno rajono gyventojo nužudymą, išaiškėjo ir kitas, minėtų vyrų, galbūt padarytas labai sunkus nusikaltimas – dar vienas nužudymas. Nustatyta, kad 2014-aisiais metais Nemuno upėje rastas vyro lavonas galbūt yra tų pačių vyrų auka. Ikiteisminiai tyrimai dėl dviejų vyrų nužudymų buvo sujungti. G. M ir V. T. skirtos kardomosios priemonės – suėmimas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta daug liudytojų, atliktos įvairios ekspertizės, gautos specialistų išvados. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjai. Baudžiamasis kodeksas už tyčinį nužudymą numato laisvės atėmimą nuo 7 iki 15 metų. Ši byla bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme.

