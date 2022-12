Sekmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Kalvarijos savivaldybės Salaperaugio kaimu, patikrinti sustabdė automobilį „Fiat Punto“. Mašiną lietuviškais registracijos numeriais vairavo 33-ejų vilnietis. Kartu vyko dar keturi asmenys.

Kalvarijos pasieniečiams keleiviai pasirodė įtartini, todėl jie ėmėsi papildomų patikros veiksmų. Netrukus išsiaiškinta, kad tai Irako piliečiai, 28-erių moteris, 36-erių vyras ir du mažamečiai vaikai. Ši prieglobsčio Latvijoje pasiprašiusi ketveriukė neturėjo teisės iš jos išvykti, kol nagrinėjami jų prašymai.

Įtariama, kad šie sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo nesulaukę irakiečiai planavo per Lenkiją pasiekti kurią nors Vakarų Europos valstybę.

Taip pat paaiškėjo, kad dokumentų patikros metu vilniečio pateiktas vairuotojo pažymėjimas nesuteikia teisės vairuoti lengvosios transporto priemonės.

Pasieniečiai vairuotoją sulaikė ir uždarė į areštinę.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje vilniečiui dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Negana to, dėl lengvosios transporto priemonės vairavimo neturint teisės vairuoti tokios kategorijos automobilį vairuotojui skirta 400 eurų bauda. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną šiemet VSAT pradėjo daugiau kaip 160 ikiteisminių tyrimų.

Automobilis saugomas Kalvarijos pasienio užkardoje. Joje laikinai apgyvendinti ir keturi prieglobsčio Latvijoje prašęsi asmenys. Šiuos užsieniečius artimiausiu metu planuojama perduoti kolegoms latviams.