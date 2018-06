Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu Valerijus Raskazovas kalės 10 metų, o jo sutuoktinė Laura Raskazovienė – 7 metus, ketvirtadienį pranešė teismas. Byla apygardos teisme nagrinėta pagal du kaltinimus lygiagrečiai – prokurorės palaikomą kaltinimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo ir nukentėjusiųjų savarankiškai pareikštą kaltinimą. Teismas nustatė, kad L. ir V. Raskazovai, 2016 metų balandžio 30 – gegužės 1 dienomis, būdami apsvaigę nuo alkoholio, nukentėjusiųjų sodybos kieme, po savo automobiliu rado be sąmonės gulinčią kaimynę G. M. Sutuoktiniai ją iš po automobilio ištraukė, įkėlė į automobilio bagažinę, nuvežė prie Lėvens upės ir įmetė į vandenį. Moteris nuskendo. „Nors kaltinamieji teigė nesupratę, kad G. M. buvo gyva, kai ją ištraukė iš po automobilio, teismas pažymėjo, kad iki įmesdami moterį į upę jie turėjo galimybę net tris kartus patikrinti jos gyvybines funkcijas, tačiau to nepadarė,“ – paskelbė teismas. Teismo įsitikinimu, visos byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad abu sutuoktiniai buvo aktyvūs nužudymo dalyviai ir atliko bendrus veiksmus. „Nė vienas iš kaltinamųjų nesiėmė tokiais atvejais įprastų priemonių – neiškvietė greitosios medicinos pagalbos, nenuvežė nukentėjusiosios į artimiausią medicinos įstaigą, nesiėmė tokiais atvejais būtinų ir įprastų pagalbos suteikimo priemonių, kurias V. R., kaip automobilio vairuotojas, privalėjo žinoti ir mokėti panaudoti. Jie netgi apie tai nepasakė namo šeimininkui – moters sutuoktiniui A. M.“, – nuosprendyje pažymėjo teismas. Skirdamas bausmes teismas atsižvelgė į tai, kad sutuoktiniai nusikalto būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir tai yra jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė. V. Raskazovas teisiamas trečią kartą, turi neišnykusį teistumą, L. Raskazovienė teisiama pirmą kartą, jos vaidmuo nusikaltimo padaryme buvo akivaizdžiai menkesnis, ir ji veikė V. Raskazovo paskatinta. Nužudytos moters artimiesiems – vyrui ir dukrai teismas priteisė iš kaltinamųjų po 15 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti bei kiek daugiau nei 6 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Auka ir už jų nužudymai nuteisti sutuoktiniai buvo kaimynai. Raskazovai gyveno nuolat, o auka turėjo sodybą ir atvykdavo retkarčiais. Šią bylą praėjusiais metais jau buvo išnagrinėjęs Panevėžio apylinkės teismas. 2017 metų birželio 9 dieną apylinkės teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo sutuoktinius pripažino kaltais dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės, tačiau bausmių vykdymas atidėtas. Nesutikę su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, žuvusios moters artimieji kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, siekdami, kad kaltinimas sutuoktiniams būtų pakeistas į sunkesnį – iš neatsargaus gyvybės atėmimo į tyčinį nužudymą. Nukentėjusiųjų apeliacinius skundus išnagrinėjusi apygardos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėdamas bylą apylinkės teismas pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, o tai sutrukdė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą sprendimą. Todėl 2017 metų gruodžio 20 dieną teisėjų kolegija panaikino apylinkės teismo nuosprendį ir nutarė, kad byla turi būti nagrinėjama iš naujo apygardos teisme. Raskazovai apygardos teisme pasinaudojo teise parodymų pagal naujai jiems pareikštą kaltinimą neduoti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.