Moteris rasta 15.03 val. Liutonių kaime, Rožių gatvėje esančiuose namuose, pranešė Policijos departamentas. Įtariama, kad moteris norėjo nusižudyti. Moteris mirė greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į ligoninę. Įvykio vietoje rastas sutuoktinio (gim. 1966 m.) teisėtai laikomas 9 mm kalibro pistoletas PM. Aplinkybės aiškinamos.











10 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.