Portalo šaltinių teigimu, rastas kūnas gali būti dar sausio mėnesį dingusio parasparnio piloto, bet tarnyba to patvirtinti negali. „Valstybės sienos apsaugos tarnyba tapatybės patvirtinti negali. Tegalime pasakyti, kad pasieniečių pakrančių apsaugos kateris pargabeno nuo buvimo vandenyje smarkokai apirusius asmens palaikus. Jie perduoti Klaipėdos policijai, kurie toliau tęs tyrimą. Policijos ekspertai ir mėgins nustatyti tapatybę“, – teigiama VSAT atsakyme. BNS primena, kad 40-metis parasparnio pilotas dingo sausio 11-osios vakarą, jis skrido iš Vilniaus į Nidą. Piloto paieška truko apie 19 valandų, bet sausio 12 dieną operacija buvo nutraukta konstatavus, kad dingęs vyras negalėjo taip ilgai išgyventi šaltame vandenyje. Rusijos teritoriniuose vandenyse buvo aptiktos parasparnio liekanos, tačiau pilotas nerastas. Rusijos pasieniečiai Lietuvai perdavė parasparnį ir piloto asmeninius daiktus.

