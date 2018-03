Apie 16 val. ketvirtadienį jis kreipėsi į Jurbarko ligoninę, čia jam buvo diagnozuoti riešų sumušimai. Nepilnamečio motina paaiškino, kad tą pačią dieną apie 15 val. iš mokyklos, esančios Jurbarko rajone, į namus grįžo sūnus. Jis skundėsi, kad skauda rankas. Pirminiais duomenimis, nepilnametis iššoko pro mokyklos langą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, pranešė policija. Policija tiria ir kitus įvykius Lietuvos mokyklose, kai nukentėjo nepilnamečiai. Apie 11 val. Alytuje, pagrindinėje mokykloje, 14-metę sumušė bendraklasis. Nukentėjusioji dėl galvos smegenų sukrėtimo gydoma ambulatoriškai. Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo. Apie 8 val. 16 min. į Švenčionių rajono policijos komisariatą kreipėsi 66 metų moteris. Ji pareiškė, kad trečiadienį apie 11 val. 40 min. Švenčionėliuose, progimnazijoje, jos 15-metį anūką sumušė bendraklasis. Nukentėjusiajam sumuštas veidas ir rankos. Medikams suteikus pagalbą, moksleivis gydomas ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Pirmadienį apie 17 val. 20 min. Radviliškyje, mokykloje, 21 metų ir 24 metų moksleiviai sumušė tos pačios mokyklos moksleivius: 17-kos ir 21 metų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.

