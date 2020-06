„Juodojo archeologo“ kolekcijoje – sprogmenys ir ginklai, net lėktuvo kulkosvaidis

Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėjos nutartimi kratas pas 37 metų kelmiškį pareigūnai pradėjo birželio 16-osios rytą. Pirmiausia jie patikrino minėto vyro gyvenamąją vietą Kelmės r., Budraičių kaime. Bute pareigūnai rado metalo detektoriaus ritę, bylojančią, kad kelmiškiui „juodojo archeologo“ užsiėmimas nėra svetimas. Taip pat buvo rasta daug įvairiausių senovinių monetų, kulkosvaidžio juostų ir du šoviniai, o rūsyje – tankų vikšrų, praneša Šiaulių apskrities policija.

Nors vyras teigė, kad draudžiamų daiktų jis neturi, tačiau kaimo bendruomenės pastato dalyje įrengtose jo baldų gamybos dirbtuvėse buvo rasta visa militaristinė ekspozicija: senas medžioklinis dviejų vamzdžių šautuvas, dvi rankinės granatos, 2 artilerijos sviediniai, jų dalys, minos korpusas, trys sprogdikliai, 49 įvairaus didelio kalibro tūtos, kai kurios jų su paraku, bei pokario laikų aviacinis kulkosvaidis „Nudelman-Richter“.

Radus tokį ginklų arsenalą, buvo paskelbta policinė priemonė „Skydas“ ir iškviesti Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai. Kadangi radinys buvo transportuojamas, tai visi šie daiktai buvo išvežti tyrimui į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą Vilniuje. Dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.

Kelmiškis prasilenkė su įstatymu, nes, norint kolekcionuoti ginklus, pirmiausia reikia gauti tam leidimą. Be to, kiekvienas ginklas turi turėti jo įsigijimo dokumentus, ginklai turi būti pripažinti netinkamais naudoti. Gi šio vyro kolekcijos eksponatų kilmė kol kas nežinoma. Be minėtų draudžiamų daiktų, ekspozicijoje buvo ir įvairiausių šalmų, tankų vikšrų, senovinių monetų.

Tačiau tuo ši istorija dar nesibaigė. Siekiant nustatyti, ar kelmiškis draudžiamų daiktų nelaiko pas tame pačiame kaime gyvenančius tėvus, krata buvo atlikta ir pastarųjų namuose. Čia ginklų nerasta, tačiau rasta kontrabandinių rūkalų, kurie priklausė kelmiškio tėvui. Policijos pareigūnai iš spintos ištraukė 60 pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Už akcizais apmokestinamų prekių laikymą 64 metų vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, kuris nuobaudai paskirti perduotas į teismą. Už tai numatoma bauda nuo 400 iki 1900 eurų.