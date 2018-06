Pasak portalo hulldailymail.co.uk, 52–ejų Rolandas Poškus rastas negyvas parke, jo kūną aptiko šunį vedžiojęs gyventojas. Yorkshirepost.co.uk skelbia, kad lietuvis buvo šio rytinėje Jorkšyro dalyje įsikūrusio miesto gyventojas. Apie mirtį informuoti jo artimieji Lietuvoje. Žiniasklaida skelbia, kad atliekant nužudymo tyrimą sulaikyti trys asmenys – 42 ir 18 metų moterys bei 23–ejų metų vyras.











