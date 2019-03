Pranešimas apie nelaimę gautas 17 val. 20 min. Į iškvietimą išsiųsti Šiaulių apskrities ugniagesiai, policija ir medikai. Pirmieji į įvykio vietą atskubėję gelbėtojai pranešė, kad prie nukritusio sraigtasparnio yra du vyrai. Abu jie be gyvybės ženklų. Papildyta 17.57 val.: Šiaulių apskr. VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė Gailutė Smagriūnienė patvirtino, kad du vyrai žuvo. „Kol kas vyrų asmenybės nenustatytos. Sraigtasparnis ne karinis, kiek žinoma, tai civiliai asmenys“, – G. Smagriūnienė. Vikipedijoje skelbiama, kad aerodromas priklausė UAB „Barysių oro uostas“, tačiau įmonė buvo reorganizuota. Aerodromu naudojasi aviacijos institutas, savanorių aviatoriai, privatūs aviatoriai. Papildyta 18:45 val.: Dvivietis sraigtasparnis nukrito aikštelėje, tuo metu kitų sraigtasparnių nebuvo. Atvykus pagalbai, vienas žmogus buvo viduje, kitas - maždaug už poros metrų nuo sraigtasparnio. Pirminiais duomeninis, vienas žuvusiųjų yra sraigtasparnio savininkas. Policijos pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.

