„Kovoje su narkotikų kontrabanda nesikeičia ankstesnių metų tendencijos – absoliuti dauguma ikiteisminių tyrimų (129) pradedami dėl kvaišalų pašto siuntose. Tarp siunčiamų narkotinių medžiagų dažniausiai pasitaiko ekstazis arba kanapės, tokios siuntos Lietuvą pasiekia daugiausia iš Nyderlandų, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos“, – rašoma Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pranešime. Narkotikus dažniausiai siunčiasi jaunimas, tad daugeliui jaunuoliui tokie poelgiai kainuoja teistumą. Taip pat šiemet MKT pareigūnai sulaikė 272 kilogramus narkotikų (daugiausia hašišo) ir 6 tonas nelegalaus alkoholio. Per šių metų pusmetį MKT pareigūnai iš viso pradėjo 193 ikiteisminius tyrimus, daugiausia – net 135 dėl narkotikų kontrabandos. Muitinės kriminalistai šiemet sulaikė 272 kilogramų narkotikų, o bendradarbiaujant su VSAT pareigūnais išaiškintas 102 kilogramų hašišo kontrabandos atvejis. Prancūzijoje, padedant muitinės kriminalistams, sulaikyta 12,6 kilogramo narkotinės medžiagos. Taip pat muitinės kriminalistai šiemet pradėjo 5 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo alkoholiu – pernai tuo pat metu tokių ikiteisminių tyrimų nebuvo nė vieno. Tačiau nuo 2017 metų antrojo pusmečio vis dažniau nustatoma atvejų, kai į Lietuvą įvežami falsifikuoti alkoholio produktai ar jų gamybai reikalinga žaliava.

