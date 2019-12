Policijos duomenimis, nelegalių prekių ir auginamų kanapių rasta už šimtus tūkstančių svarų.

Net 30 policininkų pajėgos tikrino 9 gautus adresus Peterboro apylinkėse, gavę informacijos, kad ten auginami ir pardavinėjami narkotikai, klastojami dokumentai.

Pirmoji stotelė buvo Fengate rajone, kur rasta net 250 kanapių plantacija, kurių rinkos vertė galimai yra apie 210 tūkst. svarų.

Bretono rajone apieškotame name rasta 6 kg perdirbtų kanapių, kurių vertė apie 60 tūkst. svarų. Tame pačiame name rasta ir daugybė padirbtų dokumentų bei bankų kortelių. Kol kas identifikuota, kad bent 45 jų buvo pagrobtos iš automobilių ir namų per apiplėšimus. Nusikaltimai įvykdyti Peterboro apylinkėse 2018-2019 metais.

26-erių lietuvis Tomas Sakalauskas susilaukė net kelių kaltinimų: dėl įvairių dokumentų klastojimo, kanapių auginimo. Sausio 2 d. vyras stos prieš teismą. Kartu su juo sulaikyta ir 27-erių moteris, kurios tapatybė nėra įvardijama. Moteriai panaikinti kaltinimai dėl narkotinių medžiagų auginimo ir platinimo, tačiau sausio 17 d. ji turės pasirodyti policijos nuovadoje dėl sukčiavimo.

Orton Goldhay rajone rasta kanapių už apytikriai 33 tūkst. svarų. Taip pat rasta A klasės narkotikų, 1300 svarų grynais pinigais.