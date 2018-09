Jau tuoj metai, kai baikerio likimą gaubia paslaptis: žmogus dingo – jis gali ir atsirasti?

2017-ųjų spalio 15 dieną mįslingai dingo baikeris A. Kilkus. Ši istorija garsiai nuskambėjo visoje Lietuvoje, tačiau ir šiandien visi yra nežinioje – nerastas nei baikeris, nei jo kūnas. Netrukus buvo sulaikytas ir vėliau suimtas A. Kilkaus nužudymu įtariamas L. Baltrūnas.

Už grotų jis praleido beveik pusmetį, o šiandien kas kelis mėnesius mina teismo slenkstį. Bylą tiriantis prokuroras Mindaugas Jancevičius vis prašo, kad kardomosios priemonės galiojimas vis būtų pratęstas, tačiau teismas, iš pradžių tenkinęs jo prašymus, kardomąją priemonę pastaruoju metu švelnina.

Tyrimas tebevyksta

Netrukus turėtų įvykti dar vienas posėdis dėl kardomosios priemonės, tačiau prokuratūros atstovė spaudai Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė neatskleidžia, ar prokuroras prašys ją pratęsti ar net griežtinti.

„Kardomoji priemonė įtariamajam skiriama ar pratęsiama, kai tam yra pagrįstas pagrindas. Ji reikalinga, kad įtariamasis netrukdytų nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje bei užtikrintų pastarojo dalyvavimą ikiteisminiame tyrime.

Atėjus įstatymo numatytam terminui, bus sprendžiamas klausimas dėl tolesnės kardomosios priemonės skyrimo įtariamajam“, – atsakyme DELFI rašo prokuratūros atstovė.

Pasak jos, tyrimas dar tikrai nėra pamirštas: „Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad ikiteisminis tyrimas dėl galimo nužudymo pagal Baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. tebevyksta, atliekami procesiniai veiksmai.“

Visgi daugiau informacijos apie tyrimą nesuteikiama. „Siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei, detalesnė informacija apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, prokuroro sprendimu, yra neviešinama“, – teigia G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Nieko naujo

L. Baltrūnas turi du advokatus – Saulių Juzukonį ir Rolandą Tilindį. Pastarasis sako, kad byloje nieko naujo negirdėti.

„Manau, kad yra lygiai tokia pati situacija, kokia buvo prieš pusę metų“, – teigia jis.

Įtariamas baikeris iki šių metų vasario buvo laikomas už grotų, o paleistas iki šiol turi dėvėti specialią apykoję, kuri nuolat fiksuoja jo buvimo vietą.

Galioja ir apribojimai, kada jis turi būti namuose – iš pradžių namus L. Baltrūnas galėjo palikti trims valandoms per dieną, o vėliau šis laikas buvo prailgintas iki vienuolikos valandų. Taip pat įtariamajam uždrausta bendrauti su daugiau nei 30 asmenų, uždrausta lankytis tam tikrose vietose.

Advokatas R. Tilindis ir teismo sušvelnintą priemonę vertina kritiškai. Anot jo, dabar paskirta kardomoji priemonė yra skirta užtikrinti, kad jo ginamasis nesislapstytų nuo bylą tiriančios teisėsaugos. Tai, sako R. Tilindis, galima užtikrinti ir kitais būdais.

„Manau, kad per šitiek laiko ši griežta priemonė pasirodė esanti nelabai žmogiška. Dėl to yra pretekstas priemonę švelninti. Jos ir taip švelnėja, tačiau teismo, ne prokuroro, dėka. Aš manau, kad teismai tokius sprendimus priėmė dėl to, kad mato tą patį, ką ir mes – nieko naujo nėra. Tokiu atveju situacija byloje yra nedėkinga“, – sako R. Tilindis.

Advokatas neslepia, kad sąžiningą įtariamojo dalyvavimą teismo procese užtikrintų ir šalia apykojės paskirtos kardomosios priemonės – draudimai lankytis tam tikrose vietose, bendrauti su keliomis dešimtimis žmonių ir asmens dokumento paėmimas. „Ko dar gali reikėti?“ – klausia advokatas.

Senos bėdos

Nužudymu įtariamą baikerį ginantis advokatas sakė, kad L. Baltrūnui ramybės neduoda ant kojos pareigūnų uždėta apykojė. Esą dėl techninių problemų ji pradėdavo skleisti signalą kad ir vidury nakties, net įtariamąjam esant namuose.

Anot dabar advokataujančio buvusio prokuroro, vis dar egzistuoja senos bėdos – apykojė suveikia net tada, kai jo ginamasis nepažeidžia teismo skirtos priemonės. Būtent tai ir yra viena priežasčių, kodėl advokatas mano, jog ši priemonė yra perteklinė.

Paklaustas, kaip vertina bylos perspektyvas, R. Tilindis sako: „Pagal tai, ką aš žinau – visiška klasika. Tokios bylos į teismą siųsti nevalia. Taip, kaip aš suprantu baudžiamąją teisę, o aš manau, kad turiu klasikinį jos įsivaizdavimą, be įrodymų byla į teismą keliauti negali.“

Tiesa, jis nesiima vertinti, ką reiškia tai, kad prokuroras L. Baltrūnui jau bemaž metus vis siekia pratęsti kardomąją priemonę.

„Žiūrint valstybiškai – žmogaus nėra, ir niekas nežino, kur jis. Aišku, tas priemonių ir būdų kaip tirti pasirinkimas... Man kai kurie niuansai yra švelniai tariant keisti, nemanau, kad viskas teisinga.

Bet vėlgi, tai yra tam tikras procesas ir niekas negali paneigti, kas iš tikrųjų yra įvykę – Baltrūnas atliko tam tikrus veiksmus su tuo pačiu motociklu.

(...) Byla yra gavusi tam tikrą visuomenės dėmesį ir niekam nėra smagu prisipažinti, kad nieko neturi. Bet vėlgi, tam yra kitokių tyrimo veiksmų. Bet šiuo atveju galbūt buvo nuspręsta eiti lengvesniu keliu“, – aiškina R. Tilindis.

Paklaustas, ar teiktų ieškinį valstybei, jei L. Baltrūnui būtų panaikinti kaltinimai, advokatas neišsiplečia.

„Apie tai dar anksti galvoti. Neturint aiškaus įsivaizdavimo kaip ir kur žmogus dingo – jis gali ir atsirasti. Na ir kas tada? Tada būtų svarstomi kiti klausimai“, – sako pašnekovas.

DELFI primena, kaip prasidėjo ir klostėsi ši paini istorija:

Dingimas ir paieškos

Aivaras Kilkus, pravarde Kumpis, dingo 2017-ųjų spalį. Skelbiama, kad jis iš Vilniaus išvažiavo motociklu, kuris vėliau buvo rastas Varėnos rajone. Nuo „Harley Division“ motociklo buvo nuimti valstybiniai numeriai ir nulaužtas laikiklis.

Policija turi duomenų, kad baikeris dingimo dienos popietę galėjo būti pastebėtas Trakuose, Trakų rajone arba Senojoje Varėnoje.

Pasirodžius šiems pranešimams, į paieškas leidosi „Vorai MC“ nariai, policija ir A. Kilkaus artimieji. Jie, ieškodami baikerio kūno, šukavo aplink motociklo radimo vietą ir tolėliau esančius miškus, tačiau nieko nerado.

Įtariamojo suėmimas

Netrukus buvo sulaikytas įtariamasis Laurymas Baltrūnas, jis iškart suimtas. Įtariamasis, pravarde Oblius, 20 metų vadovavo baikerių klubui „Vorai MC“ ir buvo vienas žymesnių Lietuvos baikerių.

Yra iškelta įvairių A. Kilkaus dingimo versijų. Kaip kalbėjo „Vorai MC“ klubo aplinkos žmonės, įtariamasis L. Baltrūnas ir dingęs A. Kilkus buvo susipykę, todėl nuo 2017-ųjų vasaros beveik nebendravo. Kelios dienos po dingimo baikeriai dėstė, kad vyrai lemtingą dieną galėjo būti susitikę pasikalbėti, tačiau visa tai baigėsi tragedija.

Teisėsauga taip pat teigė turėjusi duomenų, kad baikeriai tą dieną kalbėjo telefonu ir turėjo susitikti kažkur aplink Trakus.

Kaltinimai nužudymu

2017-ųjų gruodį L. Baltrūnui pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo, jis toliau buvo laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Įtarimai dėl padėjimo buvo pareikšti ir „Vorai MC“ vedlio draugui ir to paties baikerių klubo nariui Dariui Matusevičiui.

D. Matusevičius per apklausas esą pripažino, kad L. Baltrūnas prašė pradanginti A. Kilkui priklausantį motociklą, kuris, primename, buvo rastas miškuose praėjus kelioms dienoms po dingimo.

Paleidimas namo

Kiek skelbiama viešai, teisėsaugai nepavyksta rasti pakankamai įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti L. Baltrūno kaltumą.

Dėl šios priežasties 2018-ųjų vasarį iš tardymo izoliatoriaus jis buvo paleistas, baikeriui paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, draudimas lankytis kai kuriose vietose ir bendrauti su kai kuriais asmenimis.