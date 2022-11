Išnuomotame namelyje šeimininkas rado ginklų, narkotikų ir kontrabandinės degtinės

Pranešimą apie pavojingą radinį Vilniaus policija gavo sekmadienį, apie 16 val.

Vyras pareigūnus informavo, kad atvykęs apžiūrėti savo namelį Eglinės Sodų 5-ojoje g., aptiko ginklų ir svaigalų. Namelis buvo trims mėnesiams išnuomotas 35-erių vyrui.

Policijos pareigūnai, apžiūrėję namelį, aptiko ginklų arsenalą: du šautuvus „IŽ 38“ ir „Howa“ su optiniu taikikliu, pistoletą „Reck“, tris automato dėtuves, du sprogdiklius („GPV-2“ bei „M-12“) ir 341 įvairaus kalibro šovinį.

Be to rasta augalinės kilmės narkotinių medžiagų bei 18 plastikinių talpyklų. Jose – 3 litrai degtinės be lietuviškų banderolių.

Dėl neteisėto ginklų ir narkotikų laikymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.