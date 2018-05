Kauno miesto Santakos policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Gegužės 15 dieną, apie 16 val., komisariato pareigūnai su mobilaus būrio patruliais Kernavės gatvėje sustabdė automobilį. Jie turėjo informacijos, jog šiuo automobiliu gali būti gabenamos narkotinės medžiagas. Patikrinimus minėtą transporto priemonę ir jame važiavusius asmenis ( vyrą gim. 1988 m., vyrą gim. 1976 m. ir moterį gim. 1992 m.) buvo rasta, įtariama, narkotinių medžiagų. Visiems trims asmenims pareikšti įtarimai dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis, pranešė policija. Tęsiant ikiteisminį tyrimą gegužės 17 dieną, apie 16 val., policijos pareigūnai gavo pranešimą, jog Kaune, V. Krėvės prospekte, senyvo amžiaus moteris tapo telefoninių sukčių auka, iš jos kėsinamasi išvilioti 3000 eurų. Policininkai netoli senolės namų sulaikė prieš parą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis įkliuvusią moterį, gimusią 1992 metais. Pas šią moterį rankinėje buvo rasti ką tik iš senolės sukčiaujant įgyti 3000 eurų, jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo.

