2015 m. vasarą nusikalstamos grupės organizatoriui neteisėtai įgijus labai didelį kiekį (ne mažiau kaip 71 kg) kokaino, ši narkotinė medžiaga buvo paslėpta akmens anglies kroviniuose ir per du kartus atgabenta į Klaipėdos uostą. V. M. pasitiko atgabentus jūrinius konteinerius su juose paslėptu kokainu ir juos kartu su K. Z. iškrovė bei laikė Alytuje esančiame sandėlyje. Vėliau visi trys kaltinamieji atrinko ir į atskirą maišą supakavo 11 kg 800 g kokaino. Šį kiekį narkotikų automobiliu gabenantis K. Z. buvo sulaikytas policijos pareigūnų, praneša Kauno apygardos teismas.

Šios aplinkybės byloje nustatytos neginčijamai, jų nepaneigė ir apklausti kaltinamieji. Visi patvirtino dirbę sandėlyje, tačiau teigė nežinoję apie narkotinę medžiagą, buvusią tarp anglių, jos nerinkę, nelaikė ir negabenę. K. Z. taip pat tvirtino nežinojęs, kad jo gabenamame maiše yra ne anglys, o kokainas.

Įvertinęs įvykio aplinkybes, kaltinamųjų ir liudytojų parodymus, byloje atliktas apžiūras ir specialius tyrimus, teismas konstatavo, kad visų kaltinamųjų parodymai apie tai, kad jie nieko nežinojo apie narkotines medžiagas, yra neteisingi, jų kaltė dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis yra visiškai įrodyta.

Byloje visiems kaltinamiesiems inkriminuota, kad nusikalstamas veikas jie padarė veikdami organizuotoje grupėje, ir tai pripažinta kaltę sunkinančia aplinkybe.

Skirdamas kaltinamiesiems bausmes teismas atsižvelgė į bendrus bausmės skyrimo tikslus ir paskirtis, į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į kaltės formą ir rūšį, į kaltinamųjų veiksmų tikslus ir motyvus, į kaltinamųjų asmenybes, gana ilgą baudžiamosios bylos tyrimo ir nagrinėjimo laikotarpį, į kaltinamiesiems taikomas kardomąsias priemones.

Teismas pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje konstatuota, jog tais atvejais, kai pripažįstama, kad byloje nepateisinami procesiniai delsimai, viena iš tinkamų ir pakankamų teisinės gynybos dėl pernelyg ilgos proceso trukmės priemonių yra bausmės sumažinimas kaltinamiesiems.

Be to, atsižvelgta į tai, kad V. M. ir K. Z. galiojančių teistumų neturi, administracinėmis nuobaudomis nebausti, dirba, jų vaidmenys organizuotoje grupėje iš esmės buvo antraeiliai. Parinkdamas bausmės dydį D. P. M. teismas ypatingai atsižvelgė į tai, kad nuo veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo jis buvo suimtas ir laikomas tardymo izoliatoriaus kalėjimo sąlygomis.

Remdamasis visomis šiomis aplinkybėmis teismas N. M. skyrė galutinę subendrintą bausmę 8 metus laisvės atėmimo, K. Z. – 8 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo, o D. P. M. – 9 metus laisvės atėmimo. Bausmes skirta atlikti pataisos namuose.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o D. P. M. – per 20 dienų nuo nuosprendžio vertimo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.