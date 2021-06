Ignalinos rajone sulaikyti 6 neteisėti migrantai

VSAT pranešė, kad du iš jų Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai sulaikė, kai trečiadienį popiet migrantai neteisėtai kirto sieną ties Ignalinos rajono Tryčiūnų kaimu. Vyrai turėjo Irako piliečiams išduotus asmens tapatybės dokumentus.

Ketvirtadienį tuoj po vidurnakčio tos pačios rinktinės Tverečiaus užkardos pasieniečiai sulaikė tris vyrus ir nepilnametį. Jie sieną į Lietuvą kirto ties Sekonių kaimu. Du iš sulaikytųjų turėjo Irako piliečių dokumentus, kiti du irgi prisistatė šios šalies piliečiais.

Abiem atvejais sulaikymų metu dalyvavo VSAT kinologai su tarnybiniais šunimis.

Sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo užsieniečiai yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimas.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 397 neteisėti migrantai. Daugiausia tarp jų yra Irako piliečių. Šis skaičius yra penkis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius.

Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104.

Pastaruoju metu išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.