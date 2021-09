Į policijos reido vietą neblaivaus vairuotojo paimti atvyko neblaivus taksistas

Savaitės greičio rekordas fiksuotas praėjusį pirmadienį, rugsėjo 20 d., apie 10.15 val., Kauno r., Pagynės kaime, kuomet BMW vairuotoja (gim. 1987 m.), nepaisydama gyvenvietėje nustatyto maksimalaus 50 km/val. greičio, važiavo 136 km/val. greičiu. Už leidžiamo greičio viršijimą daugiau kaip 80 km/val., vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas, praneša Kauno apskrities policija.

Šeštadienį, rugsėjo 25 d., Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Kelių patrulių kuopos pareigūnais Jonavoje vykdė policinę priemonę, skirtą neblaiviems vairuotojams ir įvairiems KET pažeidimams išaiškinti. Patikrinus apie 600 transporto priemonių, buvo išaiškinti 6 neblaivūs vairuotojai, tarp kurių ir sunkvežimio vairuotojas.

Vykdant policinę priemonę, vienas neblaivus vairuotojas (0,99 prom.) iškvietė taksi, norėdamas, kad šis atvežtų draugą, kuris perimtų jo automobilį. Atvykęs taksi vairuotojas pareigūnams taip pat sukėlė įtarimų, todėl buvo patikrintas ir jo blaivumas. Paaiškėjo, kad taksi vairuotojas taip pat neblaivus – jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,42 prom.

Kelių patrulių kuopos pareigūnai ne tik dalyvavo priemonėje, tačiau ir tarnybiniais keturračiais motociklais užtikrino eismo saugumą Jonavos rajone, miškingoje teritorijoje vykusiame „2021 m. Lietuvos Baja Perimetras“ čempionate. Patruliuojant šalia renginio buvo nustatyti du pažeidimai – vienas vairuotojas vairavo motociklą neturėdamas tam teisės, kai teisės yra neįgijęs, kitas vairavo be valstybinio numerio ženklų ir techniškai netvarkingą (be priekinio dešiniojo žibinto, be dešinės pusės priekinių bei galinių durų) automobilį, kuris, vairuotojo teigimu, yra skirtas važinėtis mišku. Abiem atvejais surašyti administracinio nusižengimo protokolai, automobiliui taip pat anuliuota galiojanti techninė apžiūra.

Savaitgalį, rugsėjo 25–26 d., dar viena policinė priemonė, skirta neblaiviems vairuotojams ir įvairiems KET pažeidimams išaiškinti, buvo vykdyta ir Kaune. Patikrinus apie 1,5 tūkst. transporto priemonių, išaiškinti 8 neblaivūs vairuotojai, tarp kurių vienas vairuotojas transporto priemonę neblaivus vairavo pakartotinai, neturėdamas teisės vairuoti. Nustatyti ir 8 teisės vairuoti neturintys asmenys, kurie vairavo transporto priemones.

Iš viso per savaitę Kelių patrulių kuopos pareigūnai nustatė 20 neblaivių automobilių vairuotojų ir vieną dviratininką. Taip pat išaiškinta ir 19 asmenų, kurie vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės.