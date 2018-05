Honkongo pareigūnai smarkiai sunerimę: iš Lietuvos siunčiami žaginimo narkotikai

Honkonge per pirmus keturis šių metų mėnesius vadinamojo žaginimo narkotiko konfiskuota daugiau nei per visus 2017-uosius, rodo muitinės duomenys. Teisėsaugininkų teigimu, anksčiau šį narkotiką tik siųsdavo per Honkongą, o dabar jį imta pardavinėti miesto centre.