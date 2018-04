Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį atmetė Lukiškių kalėjimo administracijos teikimą. „Teismas atkreipė dėmesį, kad H. Daktaras atlieka bausmę už žiaurių nusikalstamų veikų, sukėlusių sunkias ir negrįžtamas pasekmes, padarymą, nuteistasis buvo nusikalstamo susivienijimo lyderis, vienvaldis vadovas, veikas padarė iš savanaudiškų tikslų, kaltę nuteistasis pripažįsta tik iš dalies“, – sakė teismo pirmininko patarėja Lina Umbražiūnienė. Pernai liepą Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo patenkinęs kalėjimo teikimą ir nusprendęs, kad H. Daktaras gali toliau bausmę atlikti Pravieniškių pataisos namuose. Susiję straipsniai: Ramutei Daktarienei – dovana: teismas nutarė jai grąžinti garsiąją Užliedžių pilaitę Enriko Daktaro uošvę įklampino slapta, bet ne iki galo apgalvota afera Prokuratūra iš pradžių tam neprieštaravo, tačiau vėliau persigalvojo ir parašė skundą Vilniaus apygardos teismui. Šio teismo teisėjai nusprendė, kad dar nėra tikslinga sušvelninti režimo sąlygų, nesavalaikis bausmės sąlygų švelninimas pažeidžia visuomenės orumą ir saugumą. Tada teismas pažymėjo, kad teismas turi teisę, bet ne pareigą pirmuosius dešimt metų bausmės atlikusį nuteistąjį perkelti į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą. Sprendžiant dėl perkėlimo, prioritetas teikiamas ne formalioms sąlygoms, bet saugumo reikalavimams, kad tokio asmens perkėlimas į pataisos namus nekeltų grėsmės, atsižvelgiama į nuteistojo asmenybę, jo elgesį kalėjime. Be to, teisėjai atkreipė dėmesį, kad antstolių vykdomos bylos patvirtina, jog H. Daktaras nenori savanoriškai atlyginti žalos nukentėjusiesiems, asmeninius poreikius iškelia aukščiau nukentėjusiųjų, visuomenės intereso. Praėjus tam tikram laikui kalėjimo administracija rašo teikimą dėl nuteistojo perkėlimo į pataisos namus. Todėl dabar apylinkės teismui buvo paduotas naujas teikimas. Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje konstatavo, kad H. Daktaras yra labai pavojingas visuomenei ir jo nusikalstamų polinkių pakeisti švelnesnės rūšies, t. y. terminuoto laisvės atėmimo, bausme yra neįmanoma. 2015 metų birželį Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad H. Daktarą išteisina dėl verslininko Sigito Čiapo ir jo vairuotojo nužudymo, tačiau dėl kitų nusikaltimų palieka galioti Klaipėdos apygardos teismo jam skirtą bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Vėliau tokią pat bausmę paliko galioti Aukščiausiasis Teismas. Pirmąsyk už grotų H. Daktaras atsidūrė būdamas 19 metų. Dabar jam yra 60 metų. 1996 metų vasario 3 dieną H. Daktaras buvo sulaikytas prevencine tvarka, o balandžio 1 dieną suimtas ir iš įkalinimo įstaigos paleistas 2001 metais, kai atliko bausmę kitoje byloje. Kitą kartą suėmimą H. Daktarui teismas skyrė 2008 metų gruodžio 24 dieną, tačiau tada „Henytė“ pasislėpė. Jis sulaikytas Bulgarijoje, netoli Varnos miesto 2009 metų rugsėjo 4 dieną.



It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.