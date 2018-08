Apie 22.30 val. buvo gautas pranešimas, kad Viršuliškėse, parduotuvės „Maxima“ aikštelėje, girtos moters vairuojamas „Kia“ atsitrenkė į „Audi“.

Paaiškėjo, kad neblaivi moteris sėdo prie vairo, o jos draugas neleido jai važiuoti - užstojo kelią. Tada ji ėmė važiuoti atbula ir atsitrenkė į stovintį „Audi“, kuriame sėdėjo porelė. Pamatę, kad vairuotoja apsvaigusi, žmonės iškvietė policiją.

Vyras bandė susitarti su „Audi“ žmonėmis, bet šie, pamatę, kad vairuotoja neblaivi, iškvietė policiją. Tada ir „Kia“ vairuotoja, ir jos draugas prapliupo keiksmais.

Moteriškei nustatytas 1,64 prom. girtumas (baudžiamoji atsakomybė). O tada nei iš šio, nei iš to ėmė šakotis jos draugas. Vyras ėmė šūkauti ant policininkų. Prisiprašęs nemalonumų žmogus sulaikomas bandė padaryti įspūdį pareigūnams: „Aš Rusijos pilietis, kokią teisę turite mane suimti?! Aš Rusijos prezidento sūnus!“. Supratęs, kad „Rusijos prezidento sūnus“ čia niekam nedaro įspūdžio, staiga pakeitė savo kilmę ir ėmė šaukti, kad jis yra Lietuvos prezidento sūnus. „Sūnų“ policininkai išvežė į komisariatą, o jo draugei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.

Po vidurnakčio reido dalyviai atvyko į Pylimo g., prie sankryžos su Klaipėdos g. Čia apie 2.15 val. įkliuvo dviratininkas, važiavęs be atšvaitų, be žibintų ir t.t. Maža to, paaiškėjo, kad jis dar ir girtas - 1,50 prom.

Apie 2.30 val. tiesiai į policininkų glėbį atkeverzojo girtas jaunuolis, ėjęs važiuojamąja gatvės dalimi ir trikdęs eismą.

Maždaug 3 val. pareigūnai gavo pranešimą, kad ant viaduko, jungiančio Antakalnį su Valakampiais, visureigyje „Mercedes“ miega vyras.

Automobilis buvo išvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą. Vidury kelio stovinčią mašiną pamatę pravažiuojantys žmonės bandė pažadinti vyrą, tačiau nepavyko.

Atvažiavusiems policininkams irgi nepavyko pažadinti „Mercedes“ vairuotojo. Galų gale pareigūnai atidarė bagažinę, per ją pasiekę saloną atidarė dureles. Tik tada vairuotojas atsibudo.

Vyras buvo visiškai girtas, vos paėjo. Įsodintas į policijos automobilį parėkavo, patrankė langus. Keikėsi, rodė nepadorius gestus. Kai policininkai leido jam pasiimti daiktus iš automobilio, vyras visai pašėlo.

Jis taip ir nesuprato, kas čia vyksta. Pasiautėjęs staiga kreipėsi į pareigūnę: „Mergaite, duok nors vieną raktą, eisiu namo miegoti“.