Kaip rašo baltarusių portalas auto.onliner.by, dviratininkai Minske kartais skundžiasi, kad vieninteliame magistraliniame dviračių take, nusidriekusiame per visą miestą, kartais galima sutikti augintinius vedžiojančių žmonių ar tėvų su vaikiškais vežimėliais. Bet tai vienas juokas, palyginus su milžinišku dviaukščiu autobusu, kurį antradienį vakare išvydo portalo skaitytojas Nikita. Transporto priemonė lietuviškais numeriais kažkur žvaliai važiavo, baidydama žmones.

Viskas įvyko maždaug 20 val. vietos laiku toje Minsko dviračių tako dalyje, kuri yra netoli Denisovskaja gatvės.

„Važiavau dviračiu ir staiga išvydau autobusą: dviaukštį, triašį, lietuviškais numeriais. Jis žvaliai važiavo maždaug 30 km/val. greičiu. Žmonės nuo jo bėgo kas kur“, – pasakojo įvykio liudininkas.

Jam pavyko aplenkti autobusą, tiesa, jo vairuotojas dviratininko vos nepartrenkė. Nikita atkreipė dėmesį į tai, kad autobuso galinis žibintas buvo išdaužtas, taip pat matėsi šoninio veidrodėlio pažeidimai, tarytum autobusas būtų kliudęs stulpą.

„Neįsivaizduoju, kaip jis atsidūrė dviračių take. Tikriausiai iš Jokubovo gatvės, daugiau nėra iš kur. Kur važiavo, taip pat neaišku. Priekyje stovi tiltas, kuriuo autobusas nepravažiuotų, o ir įvažiavimas į Denisovskaja gatvę sudėtingas – ko gero autobusas ten būtų apvirtęs. Apvažiavau autobusą ir sustojau priešais jį. Atbėgo kiti liudininkai. Atrodo, kad prie vairo sėdėjo lietuvis. Autobuso salone buvo tik vienas keleivis, manau, kad mūsiškis, apsirengęs dryžuotais desantininko marškinėliais, elgėsi chamiškai: pradėjo plūstis ir bandė atimti mano telefoną. O iš karto paskambinau į Valstybinę automobilių inspekciją (VAI), nes autobusas važiavo dviračių taku, be to, jo vairuotojas vos prašnekėjo. Iš karto supratau, kad girtas“.

Pasak liudininkų, tiltas, prie kurio artėjo didžiulis autobusas, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams, todėl tokio svorio galėjo ir neatlaikyti.

VAI pareigūnai atvažiavo maždaug po 10 minučių. Liudininko teigimu, jie patys labai nustebo, dėl to, ką pamatė.

„Kaip supratau, vairuotoją išvežė atlikti kraujo tyrimą, taip pat užsirašė mano kontaktinę informaciją, ir aš nuvažiavau. Vėliau, kai važiavau atgal, autobusas tebestovėjo toje pačioje vietoje. Keleivis aplink jį suko ratus. Nežinau, kaip iš ten reikės patraukti tokią didelę mašiną. Gal atbuline eiga kažkaip...“, – sakė Nikita.

Onliner duomenimis, autobusą iš tiesų vairavo neblaivus Lietuvos pilietis.

Reidas TV duomenimis, 2018 m. laidos autobusą „Setra“ lietuvių įmonė yra išnuomojusi baltarusiams (TOKS ne tik veža keleivius, bet ir nuomoja autobusus), vairuotojui nustatytas 1,49 prom. girtumas.

Kompanijos TOKS darbuotojai atsisakė komentuoti šį įvykį. Pasak jų, su žiniasklaida bendrauja tik įmonės generalinis direktorius, kuris šiomis dienomis yra išvykęs.