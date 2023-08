Bylos duomenimis, kovo pradžioje Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje esančiame name, per išgertuves kilus konfliktui, buvo iškviesti policijos pareigūnai.

Jiems aiškinantis konflikto aplinkybes, nuo alkoholio apsvaigusi mergina (gim. 2003 m.) į pareigūnus nukreipė lygiavamzdį medžioklinį šautuvą ir grasino juos nužudyti. Operatyviai įvertinę galimą grėsmę, policijos pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir iš jaunos moters atėmė šautuvą. Apžiūrint šautuvą paaiškėjo, kad jis buvo užtaisytas. Merginai buvo nustatytas 1,5 promilių girtumas.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai.

Per kratą gyvenamajame name be nelegaliai laikyto medžioklinio lygiavamzdžio šautuvo pareigūnai rado revolverį, pneumatinį ginklą bei 13 įvairaus kalibro šovinių. Nustatyta, kad šiuos ginklus bei šovinius neturėdamas leidimų laikė nuteistosios senelis.

Jam buvo pateikti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ir nešaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Ikiteisminio tyrimo metu nuteistosios senelis mirė, todėl tyrimas jo atžvilgiu buvo nutrauktas.

Teismas konstatavo, kad mergina, rankose laikydama užtaisytą medžioklinį šautuvą ir grasindama nušauti pareigūnus, sudarė pakankamą pagrindą manyti, jog grasinimas gali būti įvykdytas. Sunkesnių pasekmių išvengta tik laimingo atsitiktinumo bei pareigūnų profesionalumo dėka.

Prokuratūra praneša, kad nusikaltimus jauna moteris padarė, kai jai buvo atidėtas bausmės vykdymas už seniau padarytą sunkų sveikatos sutrikdymą.

Todėl teismas merginai skirtą 40 dienų laisvės atėmimo bausmę subendrino su ankstesniu teismo nuosprendžiu ir skyrė realią 1 metų 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.