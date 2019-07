2019 m. liepos 22 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai atliko kratą pas 52 metų Lentvario gyventoją.

Kratos metu gyvenamojo namo kieme esančiame šiltnamyje, tarp ten augančių pomidorų ir agurkų, buvo aptiktos ir išimtos neteisėtai auginamos kanapės.

Taip pat buvo pasitelktas ir policijos kinologas su tarnybiniu šunimi „Barney“. Be kanapių per kratą pareigūnai aptiko ir neteisėtai laikomą savadarbį ginklą, šovinius, bei cigaretes be Lietuvos Respublikos nustatyto pavyzdžio banderolių.

Piliečiui pareikšti įtarimai, jis uždarytas į areštinę.

Tą pačią dieną, Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai Lentvaryje apsilankė ir pas 61 metų pilietę, kurios šiltnamyje taip pat buvo rastos ir išimtos neteisėtai auginamos kanapės.

Pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Paskirtos ekspertizės ištirti ginklą, šovinius ir kanapes, bei nustatyti jų tikslų kiekį. Nuo tyrimų rezultatų priklausys tolesnis veikų teisinis vertinimas.

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse už neteisėtą kanapių auginimą numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.