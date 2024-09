Georgijaus juosta „pasidabinęs“ rusas sužinojo, kad Lietuvoje yra nepageidaujamas

Pasieniečiai į Lietuvą neįleido krovininį automobilį vairavusio Rusijos piliečio, įrašyto į nepageidaujamų asmenų nacionalinį registrą. Be to, per Kybartų pasienio kontrolės punktą (PKP) į Lietuvą ketinęs įvažiuoti užsienietis savo transporto priemonę buvo „papuošęs“ Georgijaus (šv. Jurgio) juosta, kurios viešas demonstravimas daugiau kaip prieš dvejus metus mūsų šalyje buvo uždraustas.