Avarija įvyko antradienį 10.40 val. Pramonės prospekte, pranešė policija. Automobilį „VW Passat" vairavęs 79 metų senjoras už sankryžos su Elektrėnų gatve esančioje šviesoforu reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė 25 metų pėsčiąją, ėjusią per kelio važiuojamąją dalį. Eismo įvykio metu sužalota pėsčioji dėl daugybinių sužalojimų paguldyta į ligoninės Reanimacijos skyrių.

