Garažuose gyvenusi kūdikio nužudymu įtariama pora: moteris pagimdė pati ir paliko sušalti, nes sugyventiniui trukdė miegoti

Į Klaipėdos apylinkės teismą pirma atvežta moteris. Prokuratūra pateikė teismui prašymą suimti kraupiu nužudymu įtariamus žmones. Išmestas negyvas kūdikis aptiktas tame pačiame garažų masyve, ant fotelio, kur pora ir glaudėsi.

35 metų įtariamoji, suradus negyvą mažylį, buvo nuvežta į ligoninę, tačiau netrukus ji, kaip ir 53 metų įtariamuoju tapęs šios sugyventinis, atsidūrė areštinėje.

Prokuroras Arūnas Saunorius sako, kad moteris pagimdė savarankiškai, o apie nėštumą medikai nežinojo. Neatmetama, kad buvo pastoviai girtaujama. Apie gimusį kūdikį pranešė įtariamasis.

„Teismo prašysiu abu įtariamuosius suimti trims mėnesiams“, – sako Klaipėdos apygardos prokuroras A. Saunorius.

Papildyta: Pirminiais tyrimo duomenimis, moteris anksti pajuto pilvo skausmus. Išėjusi į lauką moteris pagimdė. Tyrimo duomenimis, ji grįžo su kūdikiu į garažo vidų, tačiau netrukus vaiką vėl išnešė į lauką, nes vyras priekaištavo, kad jam trukdo miegoti. Išėjusi moteris nebegrįžo. Policijai jis ir pranešė, kad moteris pagimdė.

Sulaikius vyrą paaiškėjo, kad buvo girtauta. Jam nustatytas sunkus girtumas.

Moters advokatas Edvardas Staponkus sako, kad vargu ar įtariamoji vargu, ar aiškiai suvokia, ką padarė.

„Matyt, prokuroras sutiks, kad būtų prašoma psichiatrinė ekspertizė. Be to, čia gali būti netiesioginė tyčia ar neatsargumas dėl tos mirties, dar čia klausimas nėra aiškus. Teismo prašo suimti dėl tyčinio nužudymo. Aš sutinku, kad suimtų mėnesiui iš juridinės pusės. Vienas dalykas, ji neturi pastovios gyvenamosios vietos, tad tikrai būtų sunku surasti. Be to, moteris antra diena po gimdymo, reikalinga kvalifikuota medicininė pagalba bent pirmą mėnesį po gimdymo. Koks jis bebūtų, tai baisus nusikaltimas“, – sako E. Staponkus.

Delfi.lt primena, kad apie kraupų radinį policija pranešimo sulaukė antradienį, sausio 4 d., apie 18 valandą. Į Šilutės plente esančių garažų masyvą atskubėję pareigūnai netrukus sulaikė negyvo mažylio mamą ir galimą tėvą. Antradienio vakarą ikiteisminis tyrimas buvo padėtas tik dėl palikimo be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tačiau jau trečiadienį, apklausus įtariamuosius ir atlikus pirminius tyrimo veiksmus, kilo įtarimų, kad kūdikis nužudytas.

Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos.

Bus papildyta.