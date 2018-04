Gaisras angare S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje kilo apie 6.30 val. Angaras išdegė įgriuvo jo stogas. Sudegusio angaro antrame aukšte rasta augalinės kilmės medžiaga, galimai narkotinė, kuri buvo sudėta į stiklainius ir polietileninius maišus. Sulaikytas 1958 metais gimęs vyras, kuris uždarytas į areštinę.

