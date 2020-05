„Fiat“ sukėlė masinę avariją Vilniuje: pirmasis smūgis kliuvo „Maserati“ automobiliui

Vilniaus policija informavo, kad Vilniuje,

A. Goštauto g., susidūrė trys automobiliai: „Fiat“, „Maserati“ ir VW.

Pranešama, kad medikų pagalbos prireikė moteriškei, kuriai, anot policijos, buvo sužalota ranka, ji išgabenta į ligoninę.

Įvykio vietoje Delfi pavyko sužinoti, kad galimai dėl avarijos kaltas „Fiat“ vairuotojas.

„Maserati“ automobilį vairavęs vyras avarijos vietoje teigė, kad jis važiavo A. Goštauto gatve Seimo link ir į jį atsitrenkė iš šalutinio kelio atskriejęs „Fiat“. Vairuotojas pasakojo, kad iš avarijos vietos ekipažas bandė pasišalinti, tačiau jis juos pagavo.

Pranešėjas teigė, kad avarijos kaltininkas neblaivus. Policija teigia, kad „Fiat“ automobilio vairuotojui nustatytas lengvas girtumas.

Be viso to, „Maserati“ vairuotojas pasakojo, kad tai jau antras incidentas, per kurį į jo automobilį atsitrenkiama. Vaikinas pasakojo, kad stengdamasis pagauti kaltininką išsipurvino savo labai brangią striukę.

Anot policijos, įvykis tiriamas.