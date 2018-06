Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, gautas pranešimas, kad ežere plūduriuoja žmogaus kūnas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ištraukė nenustatytos tapatybės kūną ir perdavė medikams ir policijos pareigūnams.











