Pirmadienį vakare Panevėžio rajono Ūtos kaime Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai, talkinami Panevėžio policininkų, patikrino į ten esančios degalinės teritoriją įvažiavusius automobilius „Ford Mondeo“ ir „Kia Ceed“ latviškais numeriais. Pasieniečiai turėjo informacijos, kad gabenami neteisėti migrantai.

Automobilius vairavo 21-erių ir 23-ejų metų Uzbekistano piliečiai. Vienas jų turėjo Latvijos išduotą nacionalinę vizą, kitas – leidimą gyventi šioje šalyje.

Automobiliu „Kia Ceed“ kaip keleiviai vyko 34-erių ir 38-erių sutuoktiniai, Irano piliečiai, su dviem nepilnamečiais. Šie iraniečiai Latvijoje yra pasiprašę prieglobsčio. Pirminiais duomenimis, nesulaukę sprendimo dėl savo prašymų ir neturėdami teisės išvykti iš šalies, migrantai bandė pasprukti į Vakarų Europą.

Iraniečius vežusį „Kia Ceed“ ir jo vairuotoją uzbeką automobiliu „Ford Mondeo“ lydėjo vairuotojo tautietis.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Uzbekistano piliečiai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Jiems gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Iraniečiai apgyvendinti prieglobsčio prašytojų patalpose VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardoje. Juos planuojama perduoti Latvijos pareigūnams.

Pernai pasieniečiai sulaikė 231 įtariamą nelegalų gabentoją, pradėta 168 ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną – tai didžiausias tokių tokių tyrimų skaičius per visą VSAT veiklos istoriją. Jis per pastaruosius dvejus metus išaugo net 13 kartų.