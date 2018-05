Į Uosių sodų 24-ąją gatvę atvykę ugniagesiai užgesino gaisrą. „Šeštą valandą ryto užkūriau židinį ir gėriau kavą. Staiga pajutau dūmus ir tuo pačiu metu išgirdau detektoriaus signalą, – pasakojo naujai pastatyto, bet dar naudoti neatiduoto namo savininkas Vytautas Martinkėnas. – Viršuje miegojo anūkai, namuose buvo visa šeima. Laiptinėje jau tvyrojo dūmai. Iš pradžių maniau, kad kaminas užsidegė, išbėgau į lauką gesinti, žiūriu, nėra liepsnos. Visi kuo greičiau išbėgome į lauką.“ Kaip paaiškėjo, gaisras kilo dėl neuždarytos suodžių angos, prie kurios buvo sukrautos palapinės ir stovėjo spinta, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. „Matyt, iškrito žarija, užsidegė palapinės, spinta, nuo jos – vonios plastikinės lubos ir durys. Spinta degė atvira liepsna. Laimė, kad ugniagesiai atvyko labai greitai ir užgesino gaisrą. Kitaip ugnis galėjo persimesti ir į kitą namo pusę. Tačiau gaisro nuostoliai – didžiuliai. Reikės keisti ir visus pirmojo aukšto langus, nes jie sutrūkinėjo nuo karščio. Liūdniausia, kad sudegė ir visi dokumentai, namo projektai,“ – pasakojo šeimininkas. Tačiau, pasak V. Martinkėno, svarbiausia, kad visi liko gyvi. Baisu ir įsivaizduoti, kas galėjo nutikti, jeigu toks gaisras kiltų naktį, kai visi miega, ir nebūtų autonominių dūmų detektorių. Juos vyras yra įrengęs visuose kambariuose. „Kadangi viršuje gyvena šeima su mažais vaikais, visur detektorius pritvirtinau. Ir lubas nedegančias įrengiau apačioje svetainėje. Kitaip nuostoliai būtų buvę dar didesni. O tą spintą vis rengėmės išmesti, bet taip ir neradome laiko,“ – sakė jis. V. Martinkėnas sako, kad žmonės turėtų būti sąmoningesni ir būtinai įsigyti dūmų detektorius. „Jeigu jie mano, kad jie nenaudingi, reikia duoti paklausyti jiems to čaižaus garso ir jie supras, jog jis tikrai prikels iš miego ir padės išsigelbėti,“ – mano vilnietis. Nuo gegužės 1-osios Lietuvoje įsigaliojo reikalavimas visuose gyvenamuosius būstuose įsirengti autonominius dūmų detektorius.

