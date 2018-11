Kaip pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, nustatyta, kad pipirinį dujų balionėlį į mokyklą praėjusį ketvirtadienį atsinešė keturiolikmetis J. Sniadeckio gimnazijos moksleivis ir kartu su kitu bendraamžiu moksleiviu papurškė 2-ojo aukšto tualete. Visa informacija, susijusi su šiuo įvykiu, bus perduota Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai bei Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti klausimą dėl nepilnamečio elgesio ir tėvų patraukimo atsakomybėn dėl galimo tėvų valdžios nepanaudojimo. Dėl apsinuodijimo dujomis per praėjusio ketvirtadienio incidentą į ligoninę išvežti septyni moksleiviai. Neseniai dujų buvo papurkšta ir mokykloje Vilniuje. Policija dėl įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą.

