Dotnuvoje automobilis perėjoje partrenkė vaiką, vairuotojo ieško policija

Partrenkė viduryje gatvės

Kaip sakė Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorius Rimantas Urbonavičius, nelaimė nutiko po to, kai vaikus jau buvo išleidęs geltonasis mokyklinis autobusiukas, atvežęs juos į mokyklą. Vaikai paprastai dar prieš pamokas susitinka kieme, kartais nueina iki šalia esančios kepyklėlės, dėl to rytais prie mokyklos per gatvę einančių vaikų būna tikrai nemažai.