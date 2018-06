„Nebeturime vilčių todėl kreipiames į Jus. Dingusi be žinios Jelena Bedij, gimusi 1952 metais. Ketvirtadienį (birželio 14) apie 17.00 val. išėjo ir nebegrįžo. (Miestas Visaginas). Problema tame, kad moteris serga alchaimerio liga, dėl to neprisimena kelio namo. Ji per visas šias dienas galėjo nueiti bet kuria linkme. Ieškome jos drauge su miesto gyventojais ir Visagino policija. Pasiskirstėme visas miškų teritorijas, ieškojome pelkių pusėje. Buvo pakilęs sraigtasparnis, bet jos taip ir neradome„“, – visuomenės pagalbos prašo moters artimieji.

Anot pagalbos prašančios moters, aplink miestą yra daug gyvenamųjų namų be internetinio ryšio, bet su televizija.

„Gal kažkas matė ją, ar suteikė pirmąją pagalbą. Visi pergyvena, šeima, artimieji, anūkai. Moteris yra 165 ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Avėjo raudonus kėdus, buvo su tamsiomis kelnėmis ir sportiniu megztiniu (apačia ryškiai rožinės spalvos pereinančią į violetinę„“, – DELFI laiške rašo moteris.

Mačiusius dingusią moterį prašoma pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba artimiesiems telefonu 8-621-75833.