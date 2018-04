Britų portalas dailymail.co.uk skelbia, kad Jurgita Pavlovskytė kalės penkerius metus, o jos vyras Ayaz Khanas (Ajazas Chanas) – šešerius metus. Jie buvo teisiami už tai, kad užsidirbo 500 tūkst. svarų sterlingų organizuodami fiktyvias santuokas, padėjusias Europos Sąjungoje likti vienuolikai pakistaniečių, indui ir Bangladešo piliečiui, kurių studentų vizos pasibaigė arba buvo uždarytos jų mokymosi įstaigos. Tam, kad ne Europos Sąjungos pilietis galėtų gyventi Didžiojoje Britanijoje, jis turi būti susituokęs su Europos Sąjungos piliečiu, įrodyti, kad santuoka – tikra, jie gyvena drauge, o sutuoktinis dirba ir turi draudimo numerį. Bylos duomenimis, vyrai organizatoriams sumokėdavo dideles sumas, kad jiems būtų surastos nuotakos, sumokėdavo jų kelionės bei santuokos išlaidas, taip pat – kuklų atlygį pačioms nuotakoms. Teigiama, kad A. Khanas ieškodavo tokia santuoka besidominčių vyrų, o J. Pavlovskytė rasdavo jiems nuotakų. Už pagalbą jiems nuteista dar viena pora, kuri, kaip manoma, taip pat buvo fiktyviai sutuokta: Muhammad Saqlain (Mohamedas Saklanas) ir Diana Stankevič kalės po trejus metus. Atlikę mokestinį įtariamųjų patikrinimą, pareigūnai nustatė, kad A. Khanas į savo banko sąskaitas gavo 297 tūkst. svarų sterlingų, dar 238 tūkst. svarų sterlingų rasti J. Pavlovskytės banko sąskaitoje. Iš jaunavedžių gautuose pavedimuose nurodoma mokėjimo paskirtis „žmona“ ar „vestuvės“.

