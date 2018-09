Rugsėjo 17–23 d. Europos kelių policijos tinklas TISPOL inicijuoja tarptautinę eismo kontrolės priemonę „Dėmesys į kelią“ (angl. „Focus on the Road“), kurios metu rugsėjo 19 d. vykdomas projektas EDWARD – Europos diena be žūčių kelyje (angl. „European Day without a Road Death“).

Šio projekto tikslas – atkreipiant visuomenės dėmesį į eismo saugumą keliuose, vykdyti įvairias priemones, siekiant, kad rugsėjo 19 d. Europos keliuose nežūtų nė vienas žmogus.

Trečiadienį reidas Minsko plente prasidėjo apie 9 val., baigėsi apie 15 val.

Sustabdytuose automobiliuose buvusiems vaikams pareigūnai dovanojo žaislinius pakabukus ir muilo burbulus, vairuotojams - plovyklos kuponus. Bet policininkai ne visiems buvo tokie malonūs - keletas vairuotojų stipriai nubausti.

Nemalonumai ištiko vaikiną, važiavusį neregistruotu keturračiu be draudimo. Be to, vaikinas važiavo be šalmo.

Automobilį „Seat“ vairavusi mergina, neturinti dviejų metų vairavimo stažo („klevo lapams“ didžiausias leistinas greitis - 70 km/val.), plentu lėkė 113 km/val. Ji trims mėnesiams neteko vairuotojo pažymėjimo, ir dar turės lankyti vairavimo kursus.

„Kia Sorento“ vairuotojui (gim. 1977 m.) nustatytas 0,84 prom. girtumas.

O „Opel Astra“ vairavęs vyras (gim. 1954 m.) „pripūtė“ 1,08 prom. Vyras sakė gėręs išvakarėse, o trečiadienio popietę jautėsi tvirtai ir manė, kad jau išsiblaivė.

Neabejotinai piktybiškiausias pažeidėjas - „Ford Galaxy“ vairuotojas. Jis įkliuvo apie 10.10 val. Priekyje pamatęs policijos kordoną jis išsuko iš plento į aikštelę, bet ten tokių gudruolių laukė policijos motociklininkai. Jie iškart patikrino „Ford“ vairuotojo (gim. 1976 m.) blaivumą. Paaiškėjo, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo ir yra girtas - 1,47 prom. Labai nedaug truko iki baudžiamosios atsakomybės.

Patikrinus duomenų bazes paaiškėjo, kad šis pilietis girtas važinėjosi ir anksčiau. Šių metų gegužės 31 d. jis nuteistas už tai, kad vairavo, kai girtumas viršija 1,5 prom. Teismas iš jo atėmė teisę vairuoti 18 mėnesių ir skyrė 40 parų arešto. Nepaisant to, jis ir toliau važinėja girtas. Šįsyk sakė važiuojantis į darbą (nors duomenų bazėse rašoma, kad jis niekur nedirba).

„Ford Galaxy“ išvežtas į saugomą aikštelę - kadangi vairuotojas per metus antrą kartą įkliuvo girtas, automobilis bus konfiskuotas.

Šio reido metu pareigūnai naudojo alkoholio detektorius. Šis aparatas labai greitai nustato ar iškvėptame ore yra alkoholio - vairuotojo patikrinimas užtrunka vos kelias sekundes, tai padeda nesudaryti spūsčių kelyje. Jei detektorius užfiksuoja alkoholį, vairuotojas tikrinamas alkotesteriu, kuris nustato alkoholio kiekį.

Išgėrusių, bet neviršijusių leidžiamos normos, buvo nemažai.

Reide dirbo ne tik Kelių policija, bet ir Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) darbuotojai. Jie tikrino ar saugiai važiuoja vilkikų vairuotojai. Be viso kito, LTSA darbuotojai vilkikų vairuotojams liepdavo nuo priekinio stiklo nusirinkti įvairiausius pagražinimus, kurie užstoja matymo lauką. Pasak LTSA darbuotojų, didžioji dalis vairuotojų, kuriems trečiadienį buvo liepta nuo priekinio stiklo nusiimti įvairias „grožybes“, - iš Baltarusijos.