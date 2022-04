„CityBee“ padėjo Lietuvos policijai sulaikyti Interpolo ieškomą nusikaltėlį

Kovo 27 d. Vilniuje buvo sulaikytas jau anksčiau už sukčiavimą ir kitus nusikaltimus teistas Estijos pilietis, kuris buvo įtrauktas į Interpolo ieškomų asmenų sąrašą. Įtariamąjį sulaikyti pavyko Lietuvos, Lenkijos ir Estijos policijos bei „CityBee“ darbuotojų pastangomis.

Šio asmens gaudynių istorija prasidėjo kovo 24 d. vakare, kai „CityBee“ darbuotojai sprendė problemą – po vieno kliento kelionės etapo „CityBee“ automobiliu iš kortelės nepavyko nuskaityti lėšų už suteiktą paslaugą. „CityBee“ komandai susisiekus su klientu, jis pažadėjo už paslaugą sumokėti, tačiau to nepadarė ir vėliau ignoravo bet kokius mėginimus susisiekti.

Be to, paaiškėjo, kad toje vietoje, kur turėjo stovėti šio kliento paliktas „CityBee“ automobilis, transporto priemonės nebuvo. Kilo įtarimas, kad klientas automobilį pavogė, o jo GPS signalą užblokavo. Dėl to įmonė iš karto kreipėsi į Lietuvos policiją. Netrukus bendromis „CityBee“ ir policijos pastangomis nustatyta, kad vagyste įtariamas klientas galimai yra ieškomas Interpolo.

Jau kitą dieną, kovo 25-ąją, „CityBee“ IT specialistams pavyko nuotoliniu būdu užrakinti pavogtą automobilį ir nustatyti apytikslę jo lokaciją – ji užfiksuota Varšuvoje. Šie duomenys perduoti Lietuvos teisėsaugai, kuri skubiai kreipėsi pagalbos į Lenkijos policiją. Tos pačios dienos vakarą automobilis buvo rastas, tačiau ieškomo įtariamojo vietoje nebuvo.

Galiausiai Interpolo ieškomą vyrą padėjo sulaikyti „CityBee“ darbuotojo budrumas ir laimingas atsitiktinumas. Kovo 27-ąją, praėjus trims dienoms po automobilio vagystės, „CityBee“ darbuotojas Vilniuje, viešoje vietoje, pastebėjo ir atpažino į Lietuvą grįžusį įtariamąjį bei nedelsdamas iškvietė policiją, kuri įvykdė sėkmingą sulaikymo operaciją.

„Sekmadienį įtariamasis Estijos pilietis buvo skubiai sulaikytas ir pristatytas į policiją. Nors sulaikytasis bandė suklaidinti policiją, tačiau bendradarbiaujant su Estijos pareigūnais jo tapatybė buvo patikslinta, o įvykio aplinkybės išaiškintos. Dėkojame „CityBee“ darbuotojams už operatyvų ir kokybišką bendradarbiavimą, kurio dėka pavyko sulaikyti tarptautinį nusikaltėlį“, – komentuoja policijos atstovas Ramūnas Matonis.

Kristijonas Kaikaris, „CityBee“ vadovas, teigia, kad įmonė jaučia atsakomybę, jog klientai laikytųsi paslaugos naudojimosi taisyklių, kelių eismo taisyklių ir įstatymų.

„Didžiuojamės mūsų darbuotojų, kurie prisidėjo prie šios sėkmingos operacijos, pademonstruotu profesionalumu ir atsakomybe. Taip pat reiškiame padėką ir pagarbą Lietuvos bei kaimyninių šalių policijai už operatyvų darbą. Tokiais atvejais, visuomet glaudžiai bendradarbiaujame su policijos pareigūnais“, – situaciją komentuoja „CityBee“ vadovas.