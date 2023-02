LNK žinios praneša, kad tiltas byrėti pradėjo penktadienį, apie 6 val. Teigiama, jog nukrito metaliniai turėklai, pasirodo, kad jie vos neužkrito ant pravažiuojančio automobilio.

Gyventojai teigia, kad net nežinojo, kokios blogos būklės yra senasis Kleboniškio tiltas Kaune. Tai jau trečiasis byrantis tiltas Lietuvoje per pusantros savaitės.

Tiltu naudotis saugu

Portalas kauno.diena.lt praneša, kad Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) teigia, jog tiltu naudotis saugu.

„Tiltas pastatytas seniai. Per tą laiką išaugo eismo intensyvumas, skaičiuojama, kad kelio ruožu, į kurį patenka ir šis tiltas, nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“ kai kuriomis dienomis automobilių srautas siekia iki 78 tūkst. automobilių per parą, todėl tiltas ir jo elementai dėvisi, nepaisant to, kad jam yra vykdoma periodinė priežiūra ir tiltas stebimas.

Tiltu naudotis saugu. Turėklai nukrito ties skiriamąja juosta, kur pėstieji nevaikšto. Pėstieji vaikšto kitoje tilto pusėje esančiu šalitilčiu, kur yra ir turėklai, ir tvorelė, todėl ten, kur eina pėstieji, jokių pavojingų jiems situacijų nėra. Rangovas užtikrina saugą statybvietėje. AB „Kelių priežiūra“ pagal poreikį atlieka papildomus taisymo darbus“, – aiškino LAKD naujienų portalui kauno.diena.lt.