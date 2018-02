Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tarp vyro ir jo buvusios sugyventinės konfliktas kilo praėjusių metų rugpjūtį. Apklausus nukentėjusiąją, ji teigė, kad Pagėgių savivaldybei priklausančiame kaime pusamžis vyras ėmė kabinėtis prie jos dėl to, kad ši važinėjasi su kaimynu. Pavydo apakintas vyras, griebęs namuose turėtą 5 litrų talpos turistinį dujų balioną, nukentėjusiajai keliskart trenkė per galvą, o paskui, įtariama, atsukęs dujų baliono ventilio rankenėlę, nukreipė dujas į moterį. Dėl nutekėjusių dujų name įvyko sprogimas, per kurį nukentėjusioji apdegė daugiau nei pusę kūno, praneša Generalinė prokuratūra.

Tačiau pats kaltinamasis savo kaltę pripažįsta tik iš dalies ir pasakoja visai kitą istoriją. Esą jiedu konfliktavo dėl vyrui priklausančių daiktų, kurių nukentėjusioji niekaip neatiduoda. Vyras teigia moteriai netyčia trenkęs dujų balionu, tačiau jokiais būdais jos nepadegęs.

Apdegusią veidą, kaklą, krūtinę, pilvą, nugarą, kojas, moterį, gulinčią name, rado pro kaimą važiavę ir apdegusį vyrą gatvėje pamatę liudininkai. Kaltinamasis, papasakojęs kas nutiko, ranka parodė į netoliese esantį namą, kur visas konfliktas ir kilo.

Toks vyro poelgis prieš buvusią sugyventinę – ne pirmas. Anksčiau dėl smurtavimo prieš moterį jis teistas net triskart. Dar vieną kartą teismo kaltu pripažintas dėl nusikalstamu būdų įgyto svetimo turto.

Pernai rugpjūtį, kaip įtariama, nukentėjusiąją mušusiam dujų balionu ir ją, kaip įtariama, padegusiam vyrui gresia laisvės atėmimas iki 12 metų.