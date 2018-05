Prieš kelerius metus į laisvę iš pataisos namų, kur atliko bausmę dėl prekybos narkotikais, paleistas V. Ražanauskas nenutraukė savo veiklos – pareigūnai nustatė, kad jis subūrė organizuotą grupę, kuri neteisėtai disponavo ir pardavinėjo labai didelius kiekius psichotropinų medžiagų.

Ar tikrai V. Ražanauskas vadovavo Vilniuje narkotikais prekiaujančiai grupuotei, aiškinasi Vilniaus apygardos teismas – baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto narkotinių medžiagų platinimo prokurorai kaltinimus pateikė dešimčiai asmenų. V. Ražanauskas ir ne ką mažiau pareigūnams žinomas Valdemaras Matukevičius šiuo metu laikomi už grotų, kitiems kaltinamiesiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.

Kol kas kaltinamieji bylą nagrinėjančiam teismui dar neišsakė savo pozicijų dėl pateiktų kaltinimų, tačiau V. Ražanauską ginanti advokatė Ingrida Botyrienė neslepia, kad jos klientas nepripažįsta kaltės ir mano, jog be pagrindo jau pusantrų metų yra įkalintas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

Tačiau iš liudytojų pasakojimų aiškėja, kad mirtį sėjančių kvaišalų prekybą organizavo ir jai vadovavo būtent V. Ražanauskas, kuris buvo labai atsargus ir su bet kuo apie parduodamus narkotikus nekalbėjo. Be to, kvaišalai buvo slepiami atokiose vietose įrengtose slaptavietėse, jos nuolat buvo keičiamos, o visi pokalbiai tarp grupuotės dalyvių būdavo užšifruoti – būdavo, kad narkotikus jie vadino alumi ar kitais gėrimais.

Tyrimą atlikę pareigūnai teigia nustatę, kad V. Ražanauskas dar 2016 m. birželį į savo veiklą įtraukė į skandalingą istoriją prieš kelerius metus dėl nepilnametės išžaginimo įsivėlusį ir vėliau nuteistą Lentvario gyventoją Edgarą Surovičių, kuriam buvo pavesta sutelkti bendrininkus – tuos, kurie turėjo paruošti platinimui narkotines ir psichotropines medžiagas, jas platinti mažesniais kiekiais – už dozę klientai turėjo mokėti nuo 8 iki 12 eurų, be to, privalėjo būtent per jį atiduoti iš neteisėtos prekybos gautus pinigus.

Vėliau E. Surovičius savo „darbą“ perdavė V. Matukevičiui, nes buvo suplanavęs vykti dirbti į Vokietiją – pareigūnai nustatė, kad su V. Ražanausku jie susitiko prie vienos sostinės Karoliniškių mikrorajone esančios kavinės. Šio susitikimo metu E. Surovičius kitam grupuotės nariui Edgarui Suchockui davė nurodymą surinkti iš platintojų pinigus už parduotus narkotikus. Beje, dauguma grupuotės narių tarpusavyje yra pažįstami iš kalinimo laikų – bausmę atliko Pravieniškių pataisos namuose, o savo parduodamus kvaišalus vadino „varguolių svaigalais“, nes juos pirkdavo tik jauni ir daug pinigų neturintys žmonės. Tiesa, V. Ražanauskas domėjosi ir naujos kartos gerokai brangesniais ir juodojoje rinkoje paklausnesniais narkotikais, bet jų dar nespėjo įsigyti.

Pareigūnų teigimu, narkotines medžiagas slėptuvėse palikdavo pats V. Ražanauskas, o V. Matukevičius iš jų paimdavo ir išdalindavo platintojams bei pats prekiavo savo namuose.

Tyrimo metu nustatyta, kad V. Ražanauskas slėptuvėje buvo palikęs ne mažiau kaip 48,522 g miltelių, kuriuose buvo ne mažiau kaip 3,952 g metamfetamino. Be to, buvo paliktas ir labai nedidelis kiekis amfetamino. Šiuos kvaišalus vienas grupuotės narių prie prekybos centro pardavė po 6 Eur už gramą platintojui, kuris vėliau juos pardavė kitam platintojui jau po 2 Eur brangiau už gramą.

V. Ražanauskui inkriminuojamas ir kitas epizodas, kai rugpjūčio mėnesį jis kartu su bendrais iš šioje byloje taip pat teisiamos, bet grupuotei nepriklausiusios Neringos Dobrovolskienės įgijo mažiau kaip 554 g kanapių. O dar po mėnesio slėptuvėje paliko ne mažiau kaip 17,619 g miltelių, kurių sudėtyje buvo ne mažiau kaip 1,949 g metamfetamino. Vėliau šie kvaišalai taip pat buvo parduoti.

Dar vienas sandoris buvo užfiksuotas tą patį mėnesį, bet tuo metu su pareigūnais bendradarbiavo vienas grupuotės narių – jis padėjo atskleisti schemą, kaip prekiaujama narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, taip pat nurodė, kur V. Ražanauskas slepia siuntinius pardavėjams.

O lapkritį, kai V. Ražanauskas ir kiti grupuotės nariai buvo sulaikyti, buvo užfiksuotas daugiau kaip daugiau kaip kilogramo miltelių, kuriuose buvo virš 200 g metamfetamino, paslėpimas slaptavietėse prie Vilniaus pakraštyje esančių elektros skydinių.

Sulaikius V. Ražanauską paaiškėjo, kad jis įgijęs daug turto, kurie užrašyti šeimos narių ir artimųjų vardu. Anot pareigūnų, V. Ražanauskui priklausė sklypas su priklausiniais, rūsio patalpos, 3 automobiliai, be to, per kratą buvo rastas didelis kiekis grynųjų pinigų ir įvairių antikvarinių daiktų, kurių vertė – daugiau kaip 118 tūkst. Eur.

Šiam turtui iki teismo nuosprendžio priėmimo yra taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nes prokuratūra siekia įrodyti, kad V. Ražanauskas neteisėtai praturtėjo.

Mėgo išskirtinę prabangą

Kaip jau DELFI rašė, V. Ražanauską slapta stebėjusiems pareigūnams susidarė įspūdis, jog šis labai mėgo prabangą – važinėjo itin brangiais automobiliais, dažnai lankėsi naktinuose klubuose, itin stilingai rengėsi garsių ženklų sportiniais drabužiais. Jis netgi savo feisbuko profilyje nesivaržydamas demonstravo nevaržomo ir prabangaus gyvenimo būdo tradicijas: dažnai pozuodavo prie brangiai kainuojančių milžiniškų visureigių, pasipuošęs garsiausių mados dizainerių vardiniais drabužiais, aksesuarais.

Įdomu tai, kad V. Ražanauskas Facebooke pasirašinėjo praeityje garsaus Rusijos mafijos krikštatėvio Viačeslavo Ivankovo, pravarde Japončikas, slapyvardžiu. Šis vienas garsiausių visų laikų Rusijos mafijos banginių itin keistomis aplinkybės peršautas 2009-ųjų vasarą Maskvoje, prie vieno iš kinietiškų patiekalų restorano. Praėjus trims mėnesiams Japončiko gyvybė užgęso vienoje iš Maskvos ligoninių.

Anot sostinės kriminalistų, V. Ražanauskas – neabejotinai vienas garsiausių ir aktyviausių pastarojo meto narkotikų prekeivių Vilniuje.

„Paprastai asmenys, kurie užsiima panašaus pobūdžio veikla turėtų suvokti, kad ateis diena, kai jie už savo vykdomą veiklą pateks už grotų. Kaip žinia, narkotikų prekyba besiverčiantiems asmenims Lietuvos įstatymų leidėjai yra numatę pakankamai griežtas bausmes – jiems gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų”, - yra sakęs ilgametę patirtį kovojant su organizuotais nusikaltėliais sukaupęs vilnietis Marekas Gulbinovičius, kuris praeityje prisidėjo ir sutriuškinant kokaino kontrabanda besivertusį garsiausią pastarojo meto Kauno Agurkinių nusikalstamą susivienijimą.