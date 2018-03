Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys pirmadienį išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje net septynis kartus teistas 42 metų vilnietis Ramūnas Tendzegolskis kaltinamas ne tik dėl eismo įvykio sukėlimo, pasišalinimo iš jo, bet ir dėl neteisėto disponavimuo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.

Šiuo metu už kitą nusikaltimą bausmę atliekantis R. Tendzegolskis į teismo posėdį buvo atvežtas iš Pravieniškių pataisos namų – iki suėmimo niekur nedirbęs keturių vaikų tėvas bylą nagrinėjančiam teisėjui per advokatą perdavė pluoštą dokumentų, kuriais bando save teigiamai charakterizuoti ir įrodyti, kad laisvėje esančiai jo šeimai reikalinga pagalba, o su drauge jis netrukus planuoja susituokti. Kad tai tiesa, jo draugė įrodė vėliau, kai tik baigėsi teismo posėdis – priėjusi prie suimto kaltinamojo moteris vyrą apsikabino ir pabučiavo.

Bet toks elgesys nė kiek nenustebino nukentėjusiosios advokato.

„Niekas geriau kaip septyni teistumai ir slapstymasis po avarijos asmens necharakterizuos“, – reaguodamas į kaltinamojo bandymą sušvelninti savo padėtį, reagavo per eismo įvykį sunkiai sužalotos ir iki šiol atsigauti negalinčios vilnietės pensininkės Vesios K. gynėjas Gintaras Kalinauskas.

Jo teigimu, per eismo įvykį sunkius sužalojimus patyrusi moteris negalėjo net atvykti į teismą, nes iki šiol yra priversta vaikščioti pas gydytojus.

„Nukentėjusioji nieko daugiau, apart to, kad su dviračiu ėjo per pėsčiųjų perėją ir tik po keturių parų atsibudo ligoninėje, negalėtų pasakyti“, – tvirtino G. Kalinauskas.

Baudžiamojoje byloje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Linas Gružas sakė, kad R. Tendzegolskiui kaltinimai pateikti dėl eismo įvykio, nutikusio dar 2016 m. balandžio 23 d., apie 12 val., kai itin judrioje Vilniaus Justiniškių ir Rygos g. sankryžoje buvo partrenkta ir sužalota moteris.

Ją partrenkė vadinamąją „britvą“ – motociklą „Kawasaki ZX900“ – vairavęs R. Tendzegolskis, kuris net neturėjo teisės vairuoti šią transporto priemonę. Ją vyras už pusantro tūkstančio eurų buvo įsigijęs vos prieš porą mėnesių ir, kaip prisipažino pareigūnams, yra dalyvavęs motokroso varžybose.

Prokuroras sako, kad dėl eismo įvykio kalta ir pėsčioji, ėjusi degant raudonam šviesoforo signalui. Tuo metu, kai R. Tendzegolskis važiavo per perėją, jam degė žalia šviesa.

„Įvykis yra užfiksuotas vaizdo įraše, grėsmė eismo saugumui kilo dėl pėsčiosios veiksmų, nes į važiuojamą kelio dalį ji žengė degant raudonam šviesoforo signalui, tačiau vairuotojams yra keliama pareiga savalaikiai stabdyti transporto priemonę atsiradus kliūčiai, o kaip yra nustatyta, R. Tendzegolskis turėjo galimybę sustoti ir nepartrenkti pėsčiosios, nors ši ir ėjo degant raudonam šviesoforo signalui“, – sakė L. Gružas.

Prokuroro teigimu, po šio eismo įvykio R. Tendzegolskis nukentėjusiajai nesuteikė pagalbos, pasišalino ir slapstėsi daugiau kaip mėnesį, kol gegužės 27 d. jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai – bagažinėje buvo rasta daugiau kaip 600 gramų kanapių.

Atlikus kratą vyro namuose pareigūnai taip pat aptiko svarstykles, kurias paprastai naudoja narkotikų prekeiviai. Kadangi nebuvo nustatyta, kad R. Tendzegolskis prekiautų kvaišalais, jam buvo pateikti kaltinimai tik dėl kanapių laikymo. Tiesa, atlikus tyrimus nebuvo nustatyta, kad kaltinamasis vartotų narkotikus, nors šis teigė priešingai.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas motociklininkas pripažino jam pateiktus kaltinimus ir aiškino, kad iš eismo įvykio paspruko tik dėl to, jog tuo metu jo ieškojo policijos pareigūnai – kitoje byloje jis buvo nuteistas ir turėjo atlikti bausmę pataisos namuose. Tačiau slapstėsi, nes esą jokio nusikaltimo nepadarė ir vylėsi, jog laisvėje pavyks surasti nekaltumo įrodymų.

Vyras sakė, kad būtent dėl to eismo įvykio metu partrenkęs moterį nesustojo jai suteikti pagalbos – bijojo, jog policijos pareigūnai, patikrinę jo duomenis, nustatys, kad jis yra ieškomas kaip pasislėpęs nuo teisingumo.

„Bet tada vairavau blaivus“, – pabrėžė kaltinamasis, kuris daugybę kartų yra baustas už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus.

Be to, R. Tendzegolskis teisinosi, kad eismo įvykio metu patyrė šoką – esą būtent todėl vėliau nesustojo, kai avariją matę žmonės ėmė jį persekioti ir filmuoti telefonu. Būtent šis įrašas pareigūnams padėjo identifikuoti motociklininką (tai galite pamatyti vaizdo įraše).

„Paskui nuvažiavau į Justiniškių galą, pastačiau motociklą, sumokėjau šimtą eurų, kad jį pervežtų prie Žaliųjų ežerų“, – sakė kaltinamasis.

Jis taip pat neneigė, kad praėjus mėnesiui po įvykio iš vieno asmens, vardu Dima, nusipirko 600 g kanapių ir jų antžeminių dalių. Už jas Žvėryno mikrorajone sumokėjo 800 eurų ir, kaip pats sakė, ketino vėliau suvartoti.

„O svarstyklės buvo reikalingos jas pasisverti, – sakė R. Tendzegolskis. – Kanapės yra kaip vaistai – per mažai galima, per daug – ne, o aš vartodavau nedideliais kiekiais. Bet tik dėl to, kad pakelčiau nuotaiką, nusiraminčiau.“

Už tai, kad sukėlė avariją, be pagalbos paliko nukentėjusiąją bei neteisėtai buvo įgijęs didelį kiekį narkotinių medžiagų, prokuroras R. Tendzegolskiui pasiūlė skirti pusdevintų metų laisvės atėmimo bausmę. Kadangi byla teisme buvo išnagrinėta sutrumpinta tvarka (kaltinamasis pripažino kaltę, todėl teismas išklausė tik jo pasakojimo ir pagarsino surinktus duomenis), bausmė turi būti sumažinta trečdaliu. Pridėjus anksčiau kitu nuosprendžiu neatliktos bausmės dalį prokuroras R. Tendzegolskį pasiūlė įkalinti šešeriems metams.

Tuo metu nukentėjusiosios advokatas G. Kalinauskas teismo prašė iš kaltinamojo priteisti 7 tūkst. Eur – prieš tai 4 tūkst. Eur sumokėjo draudimo kompanija. Teisininko teigimu, nukentėjusioji iki šiol jaučia skausmus, ji niekada nebegalės važinėti dviračiu, be kitų žmonių pagalbos negali judėti, bet to, po sunkios traumos išliko ir kitų liekamųjų sveikatos sutrikimų.

R. Tendzegolskį ginantis advokatas Laimonas Judickas įsitikinęs, kad iš kaltinamojo nukentėjusiąjai turėtų būti priteista ne daugiau kaip 1,5 tūkst. Eur, o kaltinamasis turėtų būti išteisintas dėl pasišalinimo iš eismo įvykio, o už tai, kad nuo pat tyrimo pradžios pripažino kaltę, siūlė įkalinti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Kaip nuspręs teismas, paaiškės po dviejų savaičių.