Avarija įvyko pirmadienio pavakare, apie 17.44 val., magistraliniame kelyje Vilnius–Utena, esant šlapiai kelio dangai, pranešė policija. Iš pievos į kelią įbėgęs briedis bandė peršokti važiuojantį automobilį „Volvo 850“ ir griuvo ant kito priešpriešinio eismo juosta važiavusio automobilio „Mazda MVP“. Įvykio metu nukentėjo pastarojo automobilio 46 metų vairuotojas. Jam paskirtas ambulatorinis gydymas. Briedis nugaišo.











84 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.