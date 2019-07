Nužudytojo motinai ir tėvui priteista po 30 tūkst. eurų neturtinės žalos. Be to, motinai priteista ir daugiau nei 2 tūkst. eurų turtinės žalos.

22 metų biržietis Ž. Skavaronskas nuteistas už tai, kad pernai rugpjūtį A. Dauguviečio parke nužudė neseniai pilnametystės sulaukusį vaikiną.

„Jie buvo draugai nuo vaikystės, o nuteistasis puoselėjo šiltus jausmus jo atžvilgiu. Be to, nužudytasis turėjo draugę“, – sakė J. Gudelienė.

Ji sakė, kad nuteistasis dėl šios priežasties griebėsi drastiškų veiksmų.

Teismas išsiaiškino, kad nuteistasis planavo ir ruošėsi žmogžudystei. Viena liudytoja jį matė parduotuvėje renkantis peilį.

„Kiti liudytojai patvirtino, kad nuteistasis siuntinėjo žinutes nužudytajam su priekaištais, esą per mažai skiria laiko jam. Priekaištų būta ir dėl to, kad jis per daug laiko leidžia su savo panele“, – teigė teismo atstovė.

Net ir nužudytojo draugei buvo grasinama susidorojimu.

Po žmogžudystės Ž. Skavaronskas atsikratė visų savo rūbų ir įkalčių. Paskui net pats nusiuntė žinutę į nužudytojo telefoną, ėjo pas jo tėvus į namus ir klausinėjo, kur jis dingo.

Kaltinamasis kaltę pripažino, tai teismas įvertino kaip lengvinančią aplinkybę. Jis gailėjosi ir atsiprašė nužudytojo artimųjų.

Ž. Skavaronskas anksčiau nebuvo teistas, mokymo įstaigose charakterizuojamas teigiamai.

Tačiau teismas įvertino, kad nužudymas priskiriamas labai sunkių nusikaltimų grupei. Taip pat kaltinamasis neatlygino žalos nužudytojo artimiesiems.