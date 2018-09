„Paieškos ir gelbėjimo operacija vyko visą naktį, skraidė sraigtasparnis, Paieška nutraukta šiandien, 8 valandą 10 minučių“, – BNS sakė pajėgų atstovas Ramūnas Kažerskas. Pasak jo, paieškos nutrauktos įvertinus realias galimybes išgyventi žmogui tokiomis sąlygomis pagal tarptautines gelbėjimo ir paieškos metodikas. Kaip skelbė BNS, per šeštadienį pajūryje vykusią regatą pavyko išgelbėti į nelaimę patekusius 8 regatos dalyvius, dar dviejų, kaip manoma, Baltijos jūroje likusių žmonių likimas nežinomas. Šeštadienio pavakare iš avariją patyrusios jachtos „ESOX“ Baltijos jūroje išgelbėti šeši žmonės. Šeštadienį po pietų Klaipėdoje regatos metu iš dviejų jachtų į jūrą iškrito žmonės. Susiję straipsniai: Žmonių gelbėjimo drama Baltijos jūroje: sudužo jachta, kapitonas ir jo sūnus nuskendo Žmones gelbėjo Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kitos tarnybos nelaimėliams padėti negalėjo dėl blogo oro. Vienas pranešimas apie nelaimę gautas šeštadienį 14.04 val. Bendrajame pagalbos centre (BPC). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD) BNS sakė, kad, įtariama, kad paskendo jachtos kapitonas ir jo sūnus. „Jachtą išmetė į krantą, moteris išvežta į ligoninę“, – BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis. Manoma, kad išgelbėta apie 20 metų mergina. Pasak PAGD, į krantą buvo iškeltas vyriškis, gimęs 1968 metais. Į įvykio vietą buvo nukreiptas Valstybės sienos apsaugos laivas „Boomeranger“ ir locmanų kateris, pakeltas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Dėl labai blogų oro sąlygų laivams nepavyko atvykti į įvykio vietą. 14.18 val. gauta informacija, kad jachta išmesta ant kranto prie Melnragės. Prie į krantą išmestos jachtos rastas žmogus, jis buvo prisirišęs prie laivelio. 14.22 val. Karinių oro pajėgų sraigtasparnio įgula pranešė, kad mato vieną žmogų jūroje ir jį ištraukė. Kaip pranešė BPC, po 14 val. Klaipėdos mieste, prie Šiaurinio molo, iš jachtos iškrito du žmonės. Vėliau dar pranešta, kad iš kitos jachtos iškrito trys žmonės. „Bangos siekia 5-6 metrus, labai didelis vėjas“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis. Į gelbėjimo darbus su savo kateriu bandė išplaukti pasieniečiai, tačiau kateris dėl blogų oro sąlygų grįžo į krantą. Pirminiais duomenimis, šeštadienį audringoje jūroje vyko paskutinis šį sezoną jachtų buriavimo turas. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad susirūpinimą ypač kelia jūroje siaučia audra, kur gūsiais vėjas yra stipresnis nei 30 mazgų.

