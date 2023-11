Baltarusiškų prekių kontrabandininkai: „Šįkart tikrai neįkliūsim“

Pirmadienio pavakarę pasienio ruožą ties Varviškės kaimu (Lazdijų r.) žvalgę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos pareigūnai vaizdo stebėjimo sistemos monitoriuose pastebėjo du nešuliais apsikrovusius vyrus, traukiančius nuo valstybės sienos į Lietuvos gilumą.

VSAT pareigūnai reagavo nedelsdami. Minėto kaimo pusėn buvo nusiųsti patrulių ekipažai, kurie blokavo vietovę. Netrukus miško pakraštyje, apie 1 km nuo valstybės sienos, pasienio ruože, pasieniečiai pastebėjo du pažeidėjus. Ne tuščiomis žingsniavo VSAT pareigūnams gerai pažįstami 25-erių Varėnos rajono ir 31-erių Kalvarijos savivaldybės gyventojai. Abu ne sykį pasieniečiams įkliuvę su baltarusiškomis cigaretėmis. Šį kartą jie nešėsi po vieną juodos spalvos ryšulį. Juose iš viso rasta 1 750 pakelių cigarečių „Fest“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Taip pat nustatyta, kad tiedu vyrai pasienio ruože atsidūrė ekstremaliosios situacijos sąlygomis, neturėdami VSAT išduotų leidimų.

Dėl pakartotinio akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką jiems pradėtos administracinės teisenos. Anksčiau analogiškus pažeidimus padariusiems vyrams skiriamos baudos turėtų būti nuo 5 760 iki 6 000 eurų.

Be to, abiems teks administracine tvarka atsakyti už buvimą valstybės sienos apsaugos zonoje be privalomų VSAT leidimų. Už tokį pažeidimą, padarytą pakartotinai, skirtinos baudos – nuo 90 iki 170 eurų.

Baltarusiškų rūkalų nešikams įteikti šaukimai atvykti į Kapčiamiesčio pasienio užkardą, kurioje bus nagrinėjamos jų administracinės bylos. Čia laikinai saugomos ir sulaikytos cigaretės.