Baisus gaisras Rietavo sav.: vyresnieji broliai iš degančio namo išgelbėjo broliuką ir sesutę

„Atsikėlęs vyriausias brolis pamatė, kad namas dega, o kitas brolis jau lipa per langą. Trys vaikai jau buvo lauke. Broliai apsižiūrėjo, kad nėra dar dviejų 9 ir 11 metų broliuko ir sesutės. Jie nubėgo prie kambario, kur miegojo brolis ir sesė, lango ir išmušė jį. Įlipęs į vidų vienas iš brolių pašaukė sesutę. Per dūmus jau nieko nebesimatė. Jis apgraibom nunešė ją iki lango ir perdavė kitam broliui. Tuomet grįžo atgal ir pašaukė broliuką, kuris jau kosėjo nuo aitrių dūmų. Jį taip pat nunešė iki lango ir perdavė broliui. Kaip sakė vaikinas, kambaryje per metrą nuo lango jau nieko nebesimatė“, – nelaimės aplinkybes apibūdino M. Pronckus.

Pasak Plungės PGT viršininko, atvykus ugniagesiams namas jau degė atvira liepsna: „Gaisrą gesino 10 Plungės PGT ir Rietavo komandos ugniagesių, atvykusių su 4 gaisrinėmis autocisternomis. Greičiausiai jis kilo dėl netvarkingos elektros instaliacijos ar elektros prietaisų gedimo virtuvėje. Name buvo įrengti ir autonominiai dūmų detektoriai, tačiau jie neveikė. Namas gaisro metu sudegė visiškai. Jo gesinimą apsunkino pastogėje sukrauti maišai su drabužiais, gauti iš labdaros, kuriuos reikėjo nukelti.“

Į gaisravietę buvo atvykęs Plungės meras ir Tverų seniūnas, kurie sprendė, kur apgyvendinti nuo gaisro nukentėjusią šeimą. Laikinai apsistoti viena šeima padegėliams pasiūlė savo namą.