Pasidomėjus, kokia BMW vairuotojo būklė, vyras išvardijo kelias operacijas, po kurių dar tik sveiksta, tačiau sako, kad jam svarbiau ne jo paties būklė, o moters, kuri buvo keleivio vietoje. Būtent į priekinę keleivio vietą trenkė staiga atsuktas ekskavatoriaus kaušas.

„Moteris dar komoje. Kai pabudau ligoninėje, reanimacijoje, ir pamačiau baltas lubas, galvojau, kad esu Kėdainiuose, bet man pasakė, kad esu Kaune. Aš ne šventasis, nemeluosiu ir neneigsiu, kad įvykio metu buvau išgėręs. Trys iš keturių, kurie važiavome, buvome kažkiek išgėrę. Kelininkai jau tiek primelavo, kad važiavau per raudoną, nors neva kelininkai rodė sustoti, lėkiau nežmonišku greičiu, gal 150-160 km/h, buvau morališkai palūžęs. Net daktarai sakė, kaip galima išgyventi buvo po tokio smūgio, jei tikrai greitis buvo toks didžiulis. Tai nesuvokiama“, – atviravo BMW vairavęs vyras.

Su trimis keleiviais į avariją patekęs vyras neslepia, kad sunkiai valdo rankas, gydytojai siuvo veidą, koją, operavo kaklą, tačiau dėl ko, sako, per daug nė nesigilinantis.

„Man labiau rūpi keleivės būklė, nei mano paties, – sako vyras. – Tik kartą telefonu kalbėjau su jos vyru, sakė, kad ji vis dar komoje. Atsakomybės nesipurtau, bet kai norėjo mane padaryti vos ne žmogžudžiu, tikrai bjauru. Labai dėkoju tam žmogui, kuris paviešino vaizdo įrašą. Aš jo nepažįstu, bet jis yra mano angelas sargas. Turiu šeimą, mažą dukrytę. Dėkoju tam žmogui, kad atsirado tas įrašas“.

Vyras atviras: po avarijos ištiktas šoko įvykio vietoje sugebėjo pasakyti pareigūnams savo vardą ir pavardę, tačiau apie tai sužinojo iš kitų, šio fakto jis nepamena. Tačiau sako puikiai pamenantis, kaip stovėjo automobilių eilėje už sunkvežimių, dar nuėjo iki vieno jų vairuotojų ir paprašė pridegti cigaretę. Netrukus eismą reguliavęs kelininkas pamojo važiuoti lengviesiems automobiliams.

„Važiuodamas mačiau, kad sukioja ekskavatoriaus kaušą, kai buvau netoli, jį nusuko, tai net nepagalvojau pristabdyt automobilio. Kai atsigavęs pamačiau įrašą, maniau, gal norėjo mane pagąsdint, gal kas neužsifiksavo, kai staiga kaušas atsisuko į automobilį ir į jį trenkė. Jei ne įrašas, tai pagal kelininkų parodymus aš būčiau likęs kaltas. Žiūrint įrašą kilo visokių minčių, gal iš ekskavatoriaus išlipęs vyras nuėjo paprašyti kelininkų, kad jį pakeistų, ar susitarti, ką sakyt policijai, nežinau“, – dalijosi vyras.



Tyrimui vadovaujantis prokuroras sako, kad kai gaus kraujo tyrimo atsakymus, bus aišku, kas ir už ką atsakingas. Tačiau net jei alkoholio kiekis vairuotojo organizme viršijo vairavimui leistiną normą, eismo įvykio priežastinis ryšys pagal vaizdo įrašą nuo to nepriklauso. Be to, atsakomybė gresia ne tik eismo įvykio dalyviams. Anot prokuroro, tyrimo pradžioje nebuvo žinoma apie tuos vaizdo įrašus, o kai kurių apklausos dalyvių parodymai kardinaliai skiriasi nuo to, kas užfiksuota. Prokuroras Arvydas Bernotavičius sako, kad už melagingus parodymus, jei jie buvo pateikti tyčia, taip pat gresia rimti nemalonumai.

„Gauti prieštaringi parodymai, viskas analizuojama, tiriama. Apklausiamieji, prieš duodami parodymus pasirašo, jie būna įspėti dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą“, – DELFI sakė prokuroras A. Bernotavičius.

Prokuroras neslepia, kad kiekviena pasirodžiusi informacija, kuri atskleidžia avarijos aplinkybes, yra svarbi. Būtent dėl įrašo ekskavatoriaus vairuotojui teks atsakyti į papildomus klausimus. Nors įtarimai niekam dar nepareikšti, surinkti duomenys vis labiau klampina ekskavatoriaus operatorių. Vyras ne tik nepaisė taisyklių, draudžiančių dirbti su technika, kai praleidžiamas automobilių eismas, įvykio vietoje jam buvo nustatytas 0,60 prom. girtumas. Be to, jei paaiškės, kad apklausiamas davė melagingus parodymus, atsakomybė gresia ir už tai.

Už melagingų parodymų davimą asmuo baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

DELFI primena, kad avarija įvyko liepos 13 d. Kalnaberžės kaime. 13 val. 24 min. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas pranešimas, kad remontuojamame kelio ruože ties Kalnaberžės kaimu lengvasis automobilis BMW rėžėsi į kelininkų ekskavatorių, yra prispaustų žmonių. Į įvykio vietą išskubėjo net keturi greitosios medicinos pagalbos medikų ekipažai, Dotnuvos ir Kėdainių ugniagesiai, policijos pareigūnai.

Ugniagesiams teko specialiomis žirklėmis karpyti metalo laužu virtusio automobilio konstrukcijas ir vaduoti žmones. Visi išvežti į Kėdainių ir Kauno ligonines.