Pasak L. Baltrūno advokato Rolando Tilindžio, įtariamasis nužudymu tokia galimybe džiaugiasi ir naudojasi.

Anot jo, buvęs baikerių klubo „Vorai MC“ vedlys šiandien pragyvenimui užsidirba pats, o po darbo gali su namuose augančiais vaikais ir žmona nueiti prie netoliese esančio ežero.

Šią galimybę reikėjo išsikovoti. Mūšis tarp prokurorų ir įtariamojo vyksta nuo pernai spalio. Iš pradžių L. Baltrūnas buvo sulaikytas, po to paleistas su galimybe trims valandoms per dieną išeiti iš namų, o gegužę jo advokatai iškovojo teisę namuose nebūti nuo 7 iki 18 val. – net vienuolika valandų per parą.

Tačiau gyvenimas gali vėl apkarsti – šį mėnesį baigiasi kardomosios priemonės galiojimas. L. Baltrūnas vėl gali būti pasiųstas už grotų, jei bylą tiriančiam prokurorui Mindaugui Jancevičiui tai atrodys reikalinga.

Bendravimą su prokurorais vadina „santūriu“

Įtariamojo advokatas R. Tilindis apie netrukus turinčius įvykti teismo posėdžius ir prokuroro norus tikina nieko nežinąs:

„Kol kas jokių naujienų. Prokuratūra bendrauja santūriai, jie nelenda mums į akis, mes nelendam jiems. Šią savaitę tikriausiai šiandien gausim žinią apie prašymą pratęsti kardomąją priemonę, bet kol kas nieko nėra. Gyvenam laukimu.“

Tiesa, dar nėra aišku, ar prokuroras išties norės pratęsti L. Baltrūno intensyvią priežiūrą. Tačiau, sako advokatas, jeigu prokurorai ir toliau norės laikyti klientą savo žinioje, jis šiems norams priešinsis:

„Pirmiausiai prašysim išvis panaikinti, o po to žiūrėsim pagal situaciją – ko prašys ir kaip motyvuos.“

Gyvenimas pagerėjo

Pasak R. Tilindžio, prašyti išvis panaikinti kardomąją priemonę yra ko.

„Yra savų niuansų. Nors ir pratęsė tą laiką (kada jis gali išeiti iš namų – DELFI), jis negali išvykti iš seniūnijos ribų. Kai reikia išvykti, jis rašo popierius, kad galėtų išvykti“, – kalba įtariamojo advokatas.

Anot jo, įtariamajam sudarytos galimybės būti Aukštadvario seniūnijos ribose. R. Tilindis sako, kad kartais L. Baltrūnui prireikia nuvažiuoti ir į Vilnių ar Trakus, tačiau šis to padaryti be raštiško pareigūnų sutikimo negali.

Tačiau tai nesudaro kliūčių verstis individualia veikla. „Tačiau yra suteikta galimybė vykdyti individualią veiklą – jis tai daro. Aišku, kad taip žmogui yra daug lengviau“, – kalba advokatas.

R. Tilindis patvirtino, kad jo ginamasis vykdo tą pačią veiklą, kuria vertėsi ir prieš A. Kilkaus dingimo istoriją – siūlo kempingo paslaugas visai netoli savo namų.

Prašymą sušvelninti kardomąją priemonę gegužę L. Baltrūno advokatai argumentavo ir tuo, kad iš namų galint išeiti tik trims valandoms per dieną negalima palaikyti normalių socialinių ryšių su vaikais ir žmona ir leisti kartu laiką ne tik namuose.

„Dabar gali ir prie savo ežero nueiti. Ežeras buvo ant teritorijos, kur L. Baltrūnui leidžiama išeiti iš namų, ribos. Paplaukdavai metrą ir viskas – apykojė birbia“, – apie geresnes sąlygas L. Baltrūnui pasakoja R. Tilindis.

Advokatas gegužę taip pat peikė ir specialią apykoję, kurią nuolat turi dėvėti L. Baltrūnas. Nuolat baikerio buvimo vietą stebintis prietaisas, pasak R. Tilindžio, kaukdavo ir dieną, ir naktį, net ir L. Baltrūnui neišėjus iš namų.

Dabar R. Tilindis sako, kad situacija kiek pagerėjo – apykojė nors ir kartais suveikia neteisingai, tačiau techninės kliūtys pasitaiko kur kas rečiau.

DELFI primena, kaip prasidėjo ir klostėsi ši paini istorija:

Dingimas ir paieškos

Aivaras Kilkus, pravarde Kumpis, dingo 2017-ųjų spalio 15 dieną Vilniuje. Skelbiama, kad jis išvažiavo motociklu, kuris vėliau buvo rastas Varėnos rajone. Nuo „Harley Division“ motociklo buvo nuimti valstybiniai numeriai ir nulaužtas laikiklis.

Policija turi duomenų, kad baikeris dingimo dienos popietę galėjo būti pastebėtas Trakuose, Trakų rajone arba Senojoje Varėnoje.

Pasirodžius šiems pranešimams, į paieškas leidosi „Vorai MC“ nariai, policija ir A. Kilkaus artimieji. Jie, ieškodami baikerio kūno, šukavo aplink motociklo radimo vietą ir tolėliau esančius miškus, tačiau nieko nerado.

Įtariamojo suėmimas

Netrukus buvo sulaikytas įtariamasis Laurynas Baltrūnas, jis iškart suimtas. Įtariamasis, pravarde Oblius, 20 metų vadovavo baikerių klubui „Vorai MC“ ir buvo vienas žymesnių Lietuvos baikerių.

Yra iškelta įvairių A. Kilkaus dingimo versijų. Kaip kalbėjo „Vorai MC“ klubo aplinkos žmonės, įtariamasis L. Baltrūnas ir dingęs A. Kilkus buvo susipykę, todėl nuo 2017-ųjų vasaros beveik nebendravo. Kelios dienos po dingimo baikeriai dėstė, kad vyrai lemtingą dieną galėjo būti susitikę pasikalbėti, tačiau visa tai baigėsi tragedija.

Teisėsauga taip pat teigė turėjusi duomenų, kad baikeriai tą dieną kalbėjo telefonu ir turėjo susitikti kažkur aplink Trakus.

Kaltinimai nužudymu

2017-ųjų gruodį L. Baltrūnui pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo, jis toliau buvo laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Įtarimai dėl padėjimo buvo pareikšti ir „Vorai MC“ vedlio draugui ir to paties baikerių klubo nariui Dariui Matusevičiui.

D. Matusevičius per apklausas esą pripažino, kad L. Baltrūnas prašė pradanginti A. Kilkui priklausantį motociklą, kuris, primename, buvo rastas miškuose praėjus kelioms dienoms po dingimo.

Paleidimas namo

Kiek skelbiama viešai, teisėsaugai nepavyksta rasti pakankamai įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti L. Baltrūno kaltumą.

Dėl šios priežasties 2018-ųjų vasarį iš tardymo izoliatoriaus jis buvo paleistas, baikeriui paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, draudimas lankytis kai kuriose vietose ir bendrauti su kai kuriais asmenimis.

Baikeris privalo nuolat dėvėti apykoję, kuri nuolat fiksuoja ir praneša pareigūnams apie jo buvimo vietą. Iš pradžių jis galėjo išeiti iš namų trims valandoms per dieną, tačiau gegužę ir ši sąlyga buvo sušvelninta – L. Baltrūnas už namų slenksčio gali būti vienuolika valandų per parą.

Įtariamajam atstovauja advokatai Rolandas Tilindis ir Saulius Juzukonis. Bylą tiria prokuroras Mindaugas Jancevičius.