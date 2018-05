Sukčiavimų metu iš žmonių išviliota daugiau nei 13 tūkst. eurų. Pernai vasario-kovo mėnesiais Panevėžio miesto bei rajono gyventojams aktyviai skambino telefoniniai sukčiai. Per mėnesį į policiją kreipėsi 10 garbaus amžiaus moterų, užkibusių ant telefoninių sukčių kabliuko. Joms paskambinę sukčiai papasakodavo graudžią istoriją apie tai, kad dėl jų giminaičio ar draugės kaltės sužeistas žmogus ir reikia pinigų žalai atlyginti. Tuomet į nukentėjusiųjų namus atėjęs nusikaltėlių bendrininkas paimdavo pinigus, kartais – ir juvelyrinius dirbinius, o moterys tik vėliau suprasdavo tapusios sukčių aukomis. Įtariamieji buvo nustatyti, kai kovo 14 dieną Panevėžio policijos pareigūnams įkliuvo su išviliotu 1 tūkst. eurų iš dar vienos apgautos moters namų išeinantis 18-metis panevėžietis M. T. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Dalia Styrienė. Įtariama, kad minėtos organizuotos grupės nariai, pasinaudoję moterų patiklumu, įgijo 13 tūkst. 55 eurų vertės turto. Į kaltinamųjų suolą kartu su M. T. sės 28 metų Kauno rajono gyventojas E. G., šiuo metu atliekantis bausmę Kybartų pataisos namuose. Įtariama, kad jis bei dar vienas tyrimo metu nenustatytas nuteistasis iš bausmės atlikimo vietos bendraudavo su nukentėjusiomis, vėliau į jų namus siųsdavo laisvėje esančius bendrininkus. Kaltinimai dėl sukčiavimo veikiant organizuotoje grupėje bei neteisėto elektroninės mokėjimo kortelės panaudojimo pateikti 34 metų Panevėžio rajono gyventojai V. S. Įtariama, kad jai M. T. perdavė iš vienos apgautų moterų išviliotą banko kortelę, kuria pasinaudodama kaltinamoji įsigijo juvelyrinių aukso dirbinių už 1 tūkst. 815 eurus. Be to, V. S. kaltinama padėjusi 28 metų Vilkaviškio rajono gyventojui E. J., atliekančiam bausmę Kybartų pataisos namuose, apgaule įgyti svetimą turtą – 200 eurų. Šiuos pinigus E. J. apgaule išviliojo iš pirkėjo, paskelbęs interneto portale apie tariamai parduodamą automobilį. Pinigams pervesti buvo nurodyta V. S. sąskaita. Dabar V. S. gresia baudžiamoji atsakomybe ir už tai, kad leido E. J. neteisėtai naudotis savo elektroniniais duomenimis, o pastarajam pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo. Pasak prokurorės D. Styrienės, išaiškinant šiuos nusikaltimus atliktas didelės apimties ikiteisminis tyrimas. „Labai gaila, kad telefoniniai sukčiai vis dar randa patiklių žmonių, iš kurių išvilioja nemažas sumas pinigų ir kitas vertybes, o jiems daryti nusikaltimus netrukdo net įkalinimo įstaigų sienos“, – apgailestavo prokurorė.

