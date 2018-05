Antradienio rytą 8.14 val. gautas pranešimas, kad S. Batoro gatvėje, važiuojant nuo Naujosios Vilnios į miesto centrą, ties Pūčkorių atodanga, savo automobiliu atsitrenkė į kelią išbėgusią stirną. Per išdužusį mašinos langą stirna įkrito į mašinos saloną ir nukrito ant galinės sėdynės. Sužeista stirna rūpinasi Aplinkos apsaugos agentūra, vairuotojas nenukentėjo, BNS pranešė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Paulius Radvilavičius. 4.34 val. Švenčionių rajone, Pabradėje, Bažnyčios gatvėje 20, automobilis „Volkswagen“ partrenkė stirną, ji pabėgo. 5.11 val. Vilniuje, Oslo 12, važiuojant link Gariūnų ,moteris automobiliu „Škoda“ partrenkė stirną, ji pabėgo. Pirmadienio vakarą 21.23 val. Širvintų rajone, ties Stakliškių kaimu, automobili „Toyota“ numušė stirną, ji nugaišo. Tą pačią dieną Švenčionių rajone, Pabradėje, „Audi“ partrenkė stirną, ji nugaišo. Lietuvos kelių policijos tarnyba praeitą savaitę atkreipė vairuotojų dėmesį į tai, kad užmiesčio keliuose, vietovėse, kur kelias kerta miškus ir laukus, dideli kanopiniai žvėrys (briedžiai, stirnos, šernai), dažnai migruoja iš ganyklų laukuose į miškus ir atgal. Dėl to padidėja rizika įvykti transporto priemonių susidūrimams su jais. Šiemet šalies keliuose įvyko daugiau nei 1,2 tūkst. susidūrimų su gyvūnais, iš jų 8 eismo įvykiuose buvo sužalota 10 žmonių. Beveik visi šie eismo įvykiai įvyko tamsiuoju paros metu.

